El tifón pasó por Suzuka sin problemas y habrá Fórmula 1 en Japón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El paso del tifón Hagibis, que ha obligado a suspender la jornada del sábado del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que se preveía podía ser devastador, no fue tal y la zona de Shiroko, donde se encuentra el circuito de Suzuka, no se vio afectada, por lo que las autoridades confirmaron la realización de la competencia. El tifón se dirige hacia Tokio y se estima que no tomará mayor intensidad, por lo que la Fórmula 1 confirmó su programación para lo que resta de la decisiva fecha 17 del certamen, según consigno EFE. De esta manera, el circuito nipón albergará su carrera número 31, dentro de la máxima categoría, en la que será la 35ta. edición, en suelo japonés. Hoy a las 22 hora argentina se realizará la clasificación para conformar la grilla de salida, en la que tanto el finlandés Valtteri Bottas como el múltiple campeón Lewis Hamilton, con los Mercedes, asoman como los principales candidatos, y mañana a las 2.10 se largará la prueba, tal como estaba previsto. Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 322 puntos, seguido por Bottas con 249, Charles Leclerc con 215, Max Verstappen con 212 y Sebastian Vettel con 194 en las principales posiciones. La Copa de Constructores la encabeza la escudería Mercedes con 571 unidades, seguida por Ferrari con 409, Red Bull con 311, McLaren con 101 en las principales ubicaciones. El Gran Premio de Japón, se correrá mañana desde las 2.10 hora argentina, sobre un total de 53 vueltas al circuito de 5.807 metros de extensión.