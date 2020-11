El titular de OSSE dijo que “el 100% del agua que se consume en Jáchal es del acuífero de Pampa del Chañar”

Tras el alerta y preocupación que se desató esta última semana en el norte sanjuanino por unas piletas llenas con agua de río en la planta potabilizadora de agua, generando sospechas de diferentes sectores que ese líquido se estuviese inyectando a la red de distribución que llega a los domicilios, en diálogo con DIARIO HUARPE el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, aseguró que el el agua que se consume en Jáchal es del acuífero de Pampa del Chañar, que no se mezclan con las aguas del río y que las puertas de la planta potabilizadora estarán abiertas para todos aquellos que quieran certificar los que él dice.

“El agua que se distribuye y consume en Jáchal es 100% del acuífero y niego rotundamente que se esté mezclando con agua de río”, dijo Sirerol. “El agua viene desde de Pampa del Chañar a través del acueducto de 22 kilómetros, llega a la cisterna que está en la planta potabilizadora y de ahí va directamente a la red”.

En cuanto a las fotos aéreas que muestran tres piletas llenas dentro de la planta potabilizadora, Sirerol manifestó: “Lo que se está diciendo, que hay agua en los decantadores o piletas, es correcto. Pero esa agua no se usa para mezclarla con la que viene por el acueducto. Los decantadores se llenan periódicamente para mantenerlos porque si quedan vacíos se rajan, se rompen”.

El presidente de OSSE asegura que una parte de esa agua almacenada en los decantadores o piletas se utiliza para regar el gran predio de la planta potabilizadora y otra parte se tira a un drenaje o desagüe que está en las inmediaciones de la planta.

“El hecho de que los decantadores o piletas estén o no llenas no afecta a la calidad de agua que se distribuye, porque los decantadores no están conectados con la cisterna. Todo lo que estoy diciendo se puede demostrar. Además, si se hubiese metido esa agua a la red, sin lugar a dudas hubiésemos tenido casos de gastrointestinales y eso no sucedió”.

Para liberar dudas

Con respecto a ampliar el espectro de los puntos de toma de muestras para analizar el agua, el titular de OSSE dijo “se podría analizar, no estamos cerrados a nada. Lo que sí no sé si sería provechoso porque con el muestreo que se hace cada dos horas a la salida de la cisterna creo que ya es suficiente. Digo esto porque esa es el agua que se inyecta a la red y no hay otra que entre desde ningún otro lado, como sí sucede en el Gran San Juan que además del agua que sale de la Planta de Marquesado, hay más de 100 perforaciones que van inyectando agua a la red”.

A puertas abiertas

En este marco y para liberar aún más las dudas del pueblo jachallero, Sirerol dijo que la planta está abierta a quienes quieran visitarla.

“Pidiendo permiso pueden entrar. Nadie niega nada, está todo visible. Inclusive queremos implementar pronto un servicio de puertas abiertas para mostrar a todos aquellos interesados cómo es el sistema de potabilización en todas las plantas potabilizadoras de San Juan”.

El anuncio

En el mes de diciembre inauguran una nueva perforación en Pampa del Chañar. “Actualmente, en Pampa del Chañar tenemos dos perforaciones, pero el mes que viene le vamos a sumar una nueva perforación para tener más caudal y poder llegar con mayor cantidad de agua a la villa cabecera”, dijo Sirerol.

“En el medio vamos a tener dos cisternas para distribuir el agua en las zonas de Villa Mercedes y toda la zona norte de Jáchal. A su vez se hizo una mejora en la cisterna de la planta potabilizadora con la cual vamos a poder impulsar agua a la zonas altas de Jáchal, que es donde en la actualidad hay problemas por un tema de altura cuando baja el nivel de la cisterna”.