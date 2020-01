El titular de UPCN dijo que "no está definido el monto" del aumento, pero espera "el mejor posible"

El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, dijo hoy respecto del aumento a trabajadores de los sectores privados y públicos que sería anunciado en las próximas horas por el Gobierno, que si bien "todavía el monto no está definido, esperamos que sea el mejor posible".



"A nuestro alcance todavía el monto no está, esperamos que sea el mejor posible", respondió Rodríguez en el marco de las reuniones que vienen manteniendo los sindicatos con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.



En este sentido, fuentes gremiales indicaron a Télam que las subas esperadas serían "a cuenta de futuras paritarias y se establecerían por sector".



"Estaría definido el piso y se espera luego que cada actividad discuta en paritarias los montos específicos", agregaron.



La medida apunta a recuperar el poder adquisitivo de los salarios caídos durante los cuatro años de Mauricio Macri donde, en la mayoría de los casos, la inflación duplicó las cifras obtenidas en acuerdos salariales pasado; y tiende además, a reactivar el consumo.



En tanto, Rodríguez puntualizó en declaraciones a El Destape Radio que "la paritaria 2019 -que en su sector rondó el 29 por ciento a lo que se le sumó un bono de 5.000 pesos- ha quedado muy rezagada frente a una inflación del cincuenta y tanto por ciento, así que todo lo que hoy alivie esa carga, sobre todo en sectores cuyas actividades están muy bajas, bienvenido sea".



"Lo importante es que no se pierda el nivel adquisitivo del salario", dijo el secretario adjunto de la CGT; y destacó además la importancia de "otras medidas" tomadas por las autoridades como el congelamiento de tarifas de las naftas.



"Todo lo que alivie la carga de los gastos, facilita que un trabajador pueda afrontar el mes", deslizó.



En el mismo sentido, se refirió a sus expectativas respecto de que "se pueda generar un crecimiento económico genuino y haya una distribución equitativa de lo que se genere como riqueza".



"Esta intención se ha volcado desde el Gobierno y adherimos a eso. Cuanto más se alivien las situaciones, mucho mejor", sintetizó.



Luego del aumento de 5.000 pesos para jubilados que cobran la mínima y de 2.000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la expectativa está ahora puesta en este nuevo anuncio.



La medida, que beneficiaría a los trabajadores, se completa con otra disposición, vinculada al decreto que estableció la doble indemnización por despido para los empresarios que tomen esta decisión "sin justa causa".