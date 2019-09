El triste significado del emoji de Whatsapp que no tiene boca

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a la hora de interactuar y en los mensajes que se envían son muchos los que incluyen emojis.

Uno de las caras más utilizadas es la que no tiene boca, generalmente los usuarios las colocan cuando no tienen palabras sobre algún tema o no quieren opinar más.

No obstante, también tiene otras connotaciones, como referirse a la humildad, el silencio o para representar emociones negativas, principalmente la decepción, frustración, desgracia, pena o tristeza.

Este emoji fue aprobado en el 2010 como parte del Unicode 6.0, a WhatsApp llegó en el año 2015.

Fuente: Telefé Noticias.