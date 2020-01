El 'Turco' Mohamed y cuatro jugadores argentinos en el equipo ideal del torneo mexicano

El entrenador Antonio Mohamed, los futbolistas Nicolás Sánchez, Rogelio Funes Mori, todos del campeón Monterrey, Guido Rodríguez y Mauro Quiroga, del Necaxa, son los argentinos que integran el equipo ideal dado a conocer hoy por la Liga MX, la Primera División mexicana de fútbol.



En el equipo hay siete sudamericanos y cuatro mexicanos, siendo el Monterrey, reciente campeón, y el Necaxa, los equipo que aportan mayor cantidad de jugadores.



Funes Mori, ex River Plate, obtuvo la distinción de ser eje de ataque del equipo ideal por los 13 goles que convirtió en el torneo, tanto en la fase regular como la ronda de campeonato.



"¡Genio y figura! El Mellizo anotó 13 tantos entre la fase regular y final. Además, nos regaló un golazo de chilena en la Gran Final, ganándose los elogios del medio futbolístico", destacó la Liga MX sobre la designación de Funes Mori.



En la defensa se destacó Sánchez (ex Nueva Chicago, River, Godoy Cruz y Racing), quien integró la defensa de la Liga MX y Monterrey con su compañero, el colombiano John Stefan, consignó el sitio mexicano MedioTiempo.



En la zona media del equipo ideal está al argentino Rodríguez (ex River Plate y Defensa y Justicia) y finalmente en la ofensiva Quiroga (ex Atlético de Rafaela, San Martín de Tucumán) y Argentinos Juniors).



El director técnico fue Mohamed, quien llegó en la fecha 14 a dirigir al Monterrey, con pocas posibilidades de jugar liguilla, pero pudo cambiar la mentalidad de sus jugadores para obtener el campeonato y el tercer puesto en el Mundial de Clubes.



El equipo ideal completo de la Liga MX es: Hugo González (Necaxa), Medina, Sánchez, Sebastián Vegas (Morelia) y Cristian Calderón (Necaxa); Carlos Rodríguez (Monterrey), Guido Rodríguez y Brian Lozano (Santos Laguna); Funes Mori y Quiroga.