Con el inicio de la temporada de primavera-verano, el Ministerio de Salud de San Juan ha informado sobre la ampliación del horario de atención del Vacunatorio Central. Esta medida, determinada por las autoridades ministeriales a través de la División de Epidemiología del Departamento de Medicina Sanitaria y el Programa Provincial de Inmunizaciones, busca garantizar una atención accesible y de calidad para toda la población.

A partir de septiembre, y extendiéndose hasta el 20 de marzo de 2026, el Vacunatorio Central atenderá de lunes a viernes en un horario ampliado, desde las 7:30 hasta las 18:30 horas. Esta modificación surge como respuesta a la llegada de la temporada cálida y tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la vacunación.

La ampliación horaria busca beneficiar especialmente a aquellas personas que, debido a motivos laborales, escolares u otras actividades cotidianas, no pueden concurrir durante el horario habitual. Además, esta estrategia busca fortalecer la vacunación en todos los grupos prioritarios, incluyendo niños, personas mayores y pacientes con factores de riesgo.

Es importante destacar que, una vez finalizada esta temporada, a partir del 21 de marzo de 2026 y durante el período de otoño-invierno, el horario de atención se ajustará nuevamente, siendo de lunes a viernes, de 7:30 a 18:00 horas.