El veterano que festejó la vuelta del desfile: “A Malvinas no se le da la importancia que debería tener”

Juan es un veterano de Malvinas que tiene 58 años y que no se arrepiente de haber estado en la guerra, ya que era su trabajo, el de defender a su país, lo cual hizo cuando tuvo 18 años. Ahora, cree que a esa parte de la historia no se le da la importancia que debería tener.

Es que él a los 16 años comenzó a ir a la escuela militar y a los 18, un 23 de noviembre de 1981, egresó como cabo de infantería. Tal sólo unos meses después le tocó ir a defender a las Islas Malvinas.

“Al estar en la escuela militar, nos enseñan cómo sobrevivir. Sé lo que es el frío, el hambre, lo que es dormir mojado. El que lo puede haber sentido más es el soldado, porque ellos estaban por una ley, pero yo estaba porque me gustaba”, dijo orgulloso.

En su familia todos eran militares, sus padres, sus tíos y sus primos, pero después de la guerra el último que ingresó al ejército fue él.

Aún tiene los recuerdos vivos en su memoria. Como el de esa vez que en el pueblo de las islas encontró un almacén a la que entró porque su cuerpo le pedía algo dulce y hacía más de un mes no sentía ese sabor.

“Tenía un billete de $5 guardado con los que compré una latita de caramelos de limón con azúcar que guardé mucho tiempo porque sabía que había empezado la guerra, pero no sabía cuándo terminaba y tenía que tener algo para cuando mi cuerpo me pidiera dulce”, recordó.

El hambre que pasaron fue tanto que se fue al combate con 75 kilos y volvió con sólo 40. Al hambre lo combatían con ovejas que, cada tanto, carneaban y asaban en parrillas que hacían con alambres.

Ahora, Juan está retirado y participa con emoción de los desfiles patrios a los que lo invitan. El de este 25 de mayo lo vivió feliz porque él cree que son estas las ocasiones que les permiten “demostrarle a la gente que todavía estamos”.

Con orgullo, Juan desfiló con sus medallas. Entre ellas tiene una que le dio el Congreso de la Nació, otro que le otorgaron madres de fallecidos en Malvinas y otra que le dieron desde el Ejército. Además, tiene una última con su identificación, la cual se la grabó con un sable bayoneta el 1 de mayo de 1982 en pleno bombardeo del Puerto Argentino. Esto lo hizo para que, si moría, pudieran identificarlo.

Lució con orgullo sus medallas. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Al tema no se le da la importancia que debería tener, en la escuela no se les enseña lo que es Malvinas, no saben lo que es una guerra”, cerró el veterano de guerra.