El vice de Espert afirmó que es "imprescindible cambiar el sistema electoral"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a vicepresidente de José Luis Espert, del Frente Despertar, Luis Rosales, reclamó hoy como "imprescindible" cambiar el sistema electoral argentino ya que está "colapsado" y obliga a los nuevos partidos a contar con "un verdadero ejército" de fiscales para controlar la elección.



A horas del cierre de los comicios, Rosales dio un breve discurso en el bunker del Frente, en el que también manifestó que están"más que contentos con lo obtenido" a pesar del escenario "de extrema polarización" que reinó en la campaña.



"La primera gran conclusión que sacamos es que recomendamos y exigimos reformar el sistema electoral argentino. Toleramos este sistema que no da más, que está absolutamente colapsado y lo vivimos otra vez en esta elección", dijo Rosales.



En esa línea, remarcó que "es necesario contar con un verdadero ejército de fiscales para cada elección" y que "todos sabemos y toleramos que muchos son empleados públicos o rentados".



"Es un sistema que se sigue manteniendo por conveniencia de los grandes partidos políticos", agregó el compañero de fórmula de Espert.



Y añadió: "Hay que ponerse a trabajar para que en la próxima elección no vuelva a suceder. Es imprescindible. Estamos en el siglo 21".



Por otra parte, recalcó que los partidos que integran el Frente Despertar están "más que contentos y conformes con lo obtenido y lo realizados hasta el momento".



"Pudimos presentarnos en todo el país, que no es poco para una fuerza nueva que sufrió varios intentos de frenarnos y no dejarnos participar", afirmó Rosales, para quien "quedó más que evidenciado el sentido de todo esto en los debates presidenciales".



A su vez, dijo que el objetivo del espacio para estas elecciones "fue poner en la principal mesa de discusión nuestras ideas" y que "ahora, el objetivo será tratar de sacar la mayor cantidad de votos posibles, algo difícil en un contexto de extrema polarización"



"Nos hemos propuesto hacer una oposición fuerte. Vamos a estar atentos a los resultandos", cerró.



En las PASO del 11 de agosto la fórmula Espert-Rosales obtuvo el 2,11% de los sufragios válidos y quedó como la sexta más votada, aunque con oportunidades de sumar diputados nacionales por la provincia de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires para "hacer una verdadera oposición", como repitió Espert en el tramo final de la campaña.