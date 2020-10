El Yeyo tiene coronavirus: "Me siento un poco cansado, pero estoy bien"

El reconocido cantante de cuarteto sanjuanino Roberto "Yeyo" Sosa tiene coronavirus. La noticia fue confirmada por el músico a DIARIO HUARPE. Desde hace una semana que está aislado y medicado.

El ex candidato a intendente de Rawson dijo tener bronca porque se cuidaba mucho para no llegar al contagio. "No tengo ni idea de cómo me lo contagié. Me vine cuidando en todo los aspectos. Me da mucha bronca, pero ya está, hay que ser fuerte y meterle para adelante", dijo el representante de la música tropical sanjuanina. "Estoy medicado, esperando que pase esta mierda. Tomo Paracetamol y otras cosas. Por suerte no tengo fiebre", señaló.

"Estoy aislado como debe ser, cumpliendo con todos los protocolos. Me siento un poco cansado, noté un gran agotamiento en el cuerpo, pero estoy bien dentro de todo", contó a este medio.

El "Yeyo" hace siete días que sabe que tiene Covid-19. A partir de ahí muchos amigos y conocidos lo contuvieron afectivamente con mensajes de teléfono, WhatsApp y llamadas. "Agradezco a todo el mundo que me saludó, me bombardearon el teléfono con mensajes", expresó.

El intérprete musical dejó un mensaje para los sanjuaninos: "Que se cuiden, el hecho de estar a la calle, te lo podés agarrar en el lugar más pelotudo". "Que salgan a trabajar y hacer las cosas que todos quieren, pero con mucha protección", finalizó.

Sosa no es primer famoso de San Juan con la enfermedad. Hace unos días, el periodista y conductor de Telesol y Am 1020, Gustavo Toledano, confirmó que dio positivo.