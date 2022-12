Terminada la conferencia de prensa de presentación de la 39° Vuelta a San Juan, el gobernador Sergio Uñac, confirmaba ante los medios su decisión de presentarse en un nuevo mandato en las próximas elecciones del 14 de mayo. Tras confirmar lo que DIARIO HUARPE había anticipado, referentes de otros frentes políticos expresaron su opinión. Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, aseguró que es una medida inconstitucional.

Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, expresó a DIARIO HUARPE que la confirmación de un nuevo mandato no hace más que confirmar que estaban en lo cierto al momento de solicitar la acción declarativa de certeza para conocer sobre la posibilidad que tiene o no de ser candidato. “Entendemos que es inconstitucional su pretensión, la constitución no lo ampara, él ya está cursando su tercer mandato constitucional, el primero fue como vicegobernador y el segundo y tercero, como gobernador, no está habilitado”.

En tanto a una posible presentación ante la Justicia, el referente dijo que ellos ya hicieron lo que debían con la presentación de la acción declarativa de certeza y que esperan una resolución. “Llegado el caso de una confirmación de su candidatura y oficializar la misma, corresponderá impugnarla si antes no fue resuelta la acción. Si no es la justicia local, será la corte suprema de justicia la que le diga que no va a poder ser candidato”.