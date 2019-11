Em Copahue terapias termais se combinam com atividades de contato com a natureza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

O centro termal Copahue, além de ser único pela variedade e a qualidade de suas aguas curativas, lamas e algas, oferece ao turista propostas ao ar livre no parque provincial homônimo e seus arredores, como trilhas, montanhismo, pesca, canoas, mountain bike e observatório de aves.







Para o trekking, os turistas contam com quatro circuitos com baixa dificuldade e autoguiados, junto com fumarolas que se destacam entre as paisagens da cordilheira, e também subidas até o topo do vulcão Copahue, 2.900 metros acima do nível do mar e ao cerro Pirámide.







Para este verão se multiplicarão as atividades náuticas como os passeios embarcados no lago Copahue, com nove quilômetros quadrados, o kitsurf e o caiaque, e também haverá muita "pesca esportiva nos lagos da zona".







As estrelas da observação de aves são o condor, águias moras, gaivotas patagônicas, ganso de Magalhães, e muitas outras espécies, e será outro dos produtos turísticos que potenciarão esta temporada de verão.