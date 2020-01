Em nove meses de 2019 a companhia Aerolíneas trouxe ao país mais de 500.000 turistas estrangeiros

POR AGENCIA TÉLAM 21 de octubre de 2019

Entre janeiro e setembro deste ano, a companhia aérea Aerolíneas Argentinas trouxe ao país mais de 500.000 turistas estrangeiros, os quais contribuíram com um pouco mais de 450 milhões de dólares para a economia local, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Turismo Nacional.







Nos primeiros nove meses do ano chegaram ao país 485.358 turistas estrangeiros através da Aerolíneas Argentinas e este número, que é 20% superior ao do mesmo período do ano 2015, conforma uma média de quase 54.000 turistas mensais, sendo até hoje superados 500.000.







A mesma Secretaria informou que a despesa em média dos turistas estrangeiros em nosso país está em 892 dólares e em função disso, os pouco mais de 500.000 estrangeiros que chegaram ao país em voos da Aerolíneas Argentinas gastaram durante sua estadia uns 450 milhões de dólares.







Para a próxima temporada de verão a Aerolíneas Argentinas oferecerá mais de 4 milhões de assentos para voar dentro do país e ao exterior.