La Agencia Calidad San Juan y la Fundación Empretec anunciaron la realización de una nueva edición del Taller de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor Empretec, que se llevará a cabo del 13 al 18 de octubre, de 14 a 22 horas, en la sede de la Agencia.

El programa, gratuito y con cupos limitados, apunta a personas emprendedoras y líderes de empresas interesadas en fortalecer los patrones de comportamiento del empresariado exitoso, con el fin de aplicarlos en la gestión de sus negocios. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre a través del sitio www.empretec.org.ar/formaciono directamente en este formulario.

Quienes completen la preinscripción participarán de una preselección y una entrevista virtual, pasos necesarios para definir el grupo final que integrará el taller. Además, el miércoles 1 de octubre, a las 14 horas, habrá una charla informativa virtual mediante Zoom, a la que se podrá acceder en este enlace

Con más de 9.400 emprendimientos argentinos capacitados desde 1988, el Taller Empretec ofrece una metodología altamente interactiva, desarrollada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Su dinámica combina presentación de casos, actividades lúdicas, cuestionarios y ejercicios participativos, que invitan a los asistentes a enfocarse en sus propias habilidades y a buscar mejoras continuas en calidad, eficiencia y crecimiento.