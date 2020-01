Empresarios locales abren el paraguas por el bono nacional a privados

El Gobierno Nacional anunciaría en la jornada de hoy un incremento salarial para trabajadores privados, que de acuerdo a fuentes oficiales oscilaría los 5 mil pesos, a cuenta de futuros aumentos pactados en negociaciones colectivas. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó en conferencia de prensa que el Gobierno "está pensando generar un aumento de suma fija”. El incremento, se especula, quedaría eximido del pago de aportes y contribuciones patronales, pero sí aportaría a ítems como aguinaldo, indemnizaciones y vacaciones.

Conocida la noticia, empresarios sanjuaninos abrieron el paraguas y adelantaron que esta decisión los complica muchísimo. Al mismo tiempo añadieron que el gran desafío para el año que inicia para por mantener las fuentes laborales.

Desde la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, fue categórico al referirse al bono nacional al decir que “no estamos en condiciones de pagarlo. Esto es más ajuste para los privados, es de terror. Esta decisión es un certificado de defunción para muchos comercios pequeños. Si estuviéramos en otra situación lo daríamos sin problemas, pero hoy es muy complicado. No tenemos de dónde sacar más plata”. Además apuntó que “con todo lo que se viene lo único que nos queda por hacer en tratar de mantener los puestos de trabajo que hay, ya no podemos echar a más nadie”.

En la misma sintonía opinó Dino Minozzi de la Federación Económica al apuntar que “hoy las pymes están en una situación muy angustiante. La actividad cayó un 40%. Estamos endeudados y sin crédito bancario. Primero dijeron que sería un bono a pagar en tres cuotas, ahora hablan de una sola cuota, sin dudas esto será complicado. El comercio y la agroindustria están muy mal”. También le pidió al Gobierno provincial alguna moratoria de impuestos para tratar morigerar las deudas y así lograr mantener el nivel de empleo.

Guillermo Cabrera, desde CAME, también se mostró preocupado por la difícil situación económica que deben atravesar las empresas en la provincia y aclaró que “no vemos ninguna reactivación, ni tampoco lo que venimos pidiendo en materia impositiva y laboral. Mientras esto no ocurra no podemos incorporar gente al mercado laboral”. En el mismo sentido añadió que “después del segundo semestre puede haber una economía mucho más estable, pero hasta que eso suceda la situación es difícil”.