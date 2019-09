Empresarios sanjuaninos dicen que no pueden pagar el Plus de $5.000

El Gobierno nacional confirmó este martes que habrá un bono para los trabajadores del sector privado. El ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que el monto se definirá la próxima semana luego de reunirse con las cámaras empresarias y una vez que se conozca la inflación oficial de agosto, aunque la CGT había pedido que sea de $5.000.

Conocida la noticia, DIARIO HUARPE, consultó a distintos empresarios locales y todos coincidieron en decir que la situación económica por la que están atravesando les impide hacer frente con este pago.

“Con un congelamiento de precios para los combustibles es casi imposible poder pagar este bono de $5.000. Con el mismo ingreso de dinero, un mayor gasto y una paritaria salarial que cumplir se nos hace muy cuesta arriba”, dijo Analía Salguero, desde la Cámara de Expendedores de Combustible.

Desde la Unión Industrial, su presidente Hugo Goransky argumentó que “hoy la realidad que atraviesa el sector industrial no es bueno y sabemos que la situación del trabajador tampoco lo es. Nosotros como cámara entendemos que la situación del pago es particular y dependerá de cada empresa. En el caso de que lo hagan obligatorio cada empresa deberá charlar con el trabajador para llegar a un acuerdo”. En este sentido también aclaró que de ser obligatoria el Gobierno debería dar la posibilidad que sea compensando con impuestos patronales. “Estamos viviendo una situación muy delicada para cargarnos con esto”, sentenció el industrial.

Por su parte el titular de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, expresó que “le están pidiendo otro esfuerzo más al sector privado cuando todos los días cierran comercios. Pagar este plus hoy es imposible. Si bien es cierto que todo dinero extra es bueno y se vuelca al consumo, la situación que estamos atravesando no nos permite afrontar este pago”. Además apuntó contra el Gobierno de Macri al decir que “esto es un parche, nosotros tenemos negocios para estar toda la vida, no para ver si aguantamos dos meses. Estas medidas son políticas y no económicas”.