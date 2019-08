En Angualasto, el servicio telefonía sigue siendo un desastre

Los más de 400 habitantes de la localidad norteña están cansados del mal servicio y por eso se juntaron y a través de la Unión Vecinal, lo denunciaron en el Ente Nacional que tienen la responsabilidad de regular y controlar el servicio de las comunicaciones en el país: el ENACOM.

“La denuncia la presentamos este miércoles con más de cien avales”, le contó a DIARIO HUARPE Vanina Díaz, presidente de la Unión Vecinal de Angualasto “Así que por estos días estamos con todas las expectativas puestas ahí, ya que no tener un buen servicio de comunicación repercute en varios aspectos de nuestras vidas”.

Según Vanina la denuncia la enmarcan no solo en el mal servicio que paga y recibe una familia común, sino también en la impronta turística que tiene Angualasto. Un lugar a donde llegan muchos extranjeros en busca del paisaje y el patrimonio histórico y cultural.

A diferencia del reclamo que también elevaron (por la misma problemática) los vecinos de las localidades de Villa Nueva y Villa Corral (Calingasta), los de Angualasto (Iglesia), si tienen antena en la zona, pero parece no cumple con la función ni con las expectativas de los clientes del servicio.

La bronca más grande de los angualeños es que, por el servicio que no es bueno, pagan abonos con abultados montos de dinero.

"La verdad no sentimos unos giles", manifestó otro vecino de la zona "Es más la otra vez me dijeron que deberíamos estar en El libro Guinness de los récords, ya que debemos ser los únicos en el mundo que pagamos un servicio que no tenemos".