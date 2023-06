Tras conocerse el caso de violación de una alumna del Colegio Luján dentro de la institución, padres y alumnos se organizaron para reunirse este viernes 2 de junio y marchar alrededor de la Plaza 25 de Mayo con antorchas. La medida surge en apoyo a la menor de 12 años.

En diálogo con DIARIO HUARPE, una madre de la institución explicó que el día lunes fueron citados por autoridades del colegio para mantener una charla sobre cómo continuar con la situación con talleres para los chicos. “Lo que nosotros queremos son soluciones ahora y no talleres. Los alumnos señalados todavía están dentro del colegio. No hacemos nada con que no los dejen ir al baño mientras están en clases o que pasen las horas libres dentro de las aulas”, detalló la mujer.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En este sentido, la mujer dijo que se organizaron para que el próximo viernes 2 de junio, tanto alumnos como padres se reunirán en la puerta de la Catedral a partir de las 19 horas con antorchas y carteles. “Lo que nosotros queremos es mostrar nuestra solidaridad con la niña violada. No es nuestro objetivo apuntar o acusar al colegio de nada en principio, eso es algo que se resolverá de manera paralela”, explicó la madre, que optó por no revelar su identidad por resguardar a su hija.