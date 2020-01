En cinco años, se duplicó el porcentaje de mujeres víctimas de asesinatos en Santa Fe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El porcentaje de mujeres víctimas de homicidios intencionales se duplicó en la provincia de Santa Fe en el último lustro, aunque se mantuvo en la comparación interanual entre 2019 y 2018, según un informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de este distrito.



El trabajo estadístico no incluye solamente los casos considerados judicialmente como femicidios -es decir, agravados por mediar violencia de género- sino el conjunto de víctimas de la violencia letal.



En 2019, se registraron 49 asesinatos de mujeres, el 14,5 por ciento del total (337 homicidios), mientras que un año antes habían sido 50 (14%).



Sin embargo, la serie histórica incluida en el documento del MPA permite observar que en 2014 el porcentaje de víctimas mujeres fue del 7,4% del total de crímenes dolosos ocurridos en la provincia.



"Hay una curva de crecimiento de las mujeres (en el total de homicidios), aunque son más los hombres, pero no siempre la violencia contra las mujeres termina en violencia letal, a eso le vamos a prestar atención", dijo a Télam Jorge Fernández, secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad santafesino.



Para atender específicamente ese fenómeno, el Ministerio de Seguridad que conduce Marcelo Saín creó una Subsecretaría de Bienestar y Género.



Fernández explicó que así buscan "abordar la violencia de género, pero no sólo como parte de una problemática de la sociedad, sino como algo que está más escondido, que es la violencia contras las mujeres y el acoso en la Policía".



"Intuimos que hay altos niveles de violencia contra las mujeres en la Policía, que no aparecen por temor y por tratarse de una institución vertical", agregó el funcionario, y adelantó que realizarán en los próximos meses un censo policial para abordar, entre otras cosas, esa cuestión.