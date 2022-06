En colectivo, pero sin rampa, se quedó con el rojo del semáforo

Una nueva entrega del Semáforo de los Políticos llegó a “Yo Te Invito” por la pantalla de Canal 5 Telesol. A continuación, evaluamos la semana de los dirigentes de San Juan y le damos un color por el trabajo desempeñado.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

El semáforo de los políticos de San Juan

VERDE: Juan José Victoria / Corte de Justicia de San Juan

El cimbronazo docente que terminó la semana pasada, logrando un incremento salarial del 40% en un solo tramo, alcanzó a todos los trabajadores del Estado sanjuanino. Fuera de la órbita del Ejecutivo provincial, el Poder Judicial también aumentará en la misma línea, pero solamente para administrativos y maestranza, ya que los jueces y funcionarios cobrarán en cuatro cuotas. El presidente de la Corte de la Justicia, Juan José Victoria, ratificó esta decisión, afirmando que fue una propuesta suya y acompañada por el resto de los cortistas.

AMARILLO: Carlos Astudillo / Ministro de Minería

Integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca dicen que hubo un nuevo derrame en la mina iglesiana Veladero y usaron como fuente un informe firmado por técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. DIARIO HUARPE tuvo acceso al informe mendocino y a otro, que coincide en datos, pero no en conclusiones de los asambleístas. El segundo, hecho por un ingeniero de San Juan, contratado por la Municipalidad de Jáchal que funcionó como veedor del procedimiento, descarta la contaminación. Toda esta situación dejó en evidencia la falta de comunicación por parte del Ministerio de Minería que conduce Carlos Astudillo.

ROJO: Jorge Armendáriz / Secretario de Tránsito y Transporte

En los últimos días, invadió un video en el que se ve a una mujer que, literalmente, se arrastra de rodillas para subir al colectivo. Quien grabó las imágenes contó que esta escena se repite a diario debido a que las empresas de transporte de pasajeros no cuentan con la rampa o directamente se niegan a utilizarlas. El material fue grabado por Carina Berón, quien lo publicó en sus redes. En él se ve a una señora que tiene alguna dificultad de desplazamiento e intenta ascender al colectivo y no puede porque no llega a elevar la pierna lo suficiente para avanzar. Esta situación, que se repite a diario en distintos puntos de la provincia, deja al descubierto que la Secretaria de Tránsito y Transporte no hace cumplir la ley a las empresas de colectivo.