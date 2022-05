En dos semanas concluirá el Censo en San Juan: irán a los que fueron salteados

El operativo censal no terminó el 18 de mayo. Esa premisa es la que sostienen en San Juan, como en el resto del país. Pese a que desde Nación destinaron un solo día para hacer todo el relevamiento de viviendas, reconocen que esto no fue suficiente, ya que en la práctica hubo algunos barrios y villas que quedaron “olvidados” y por lo tanto no fueron censados. Esto motivó a que la Provincia estime que el operativo durará dos semanas más, como máximo.

El dato fue aportado a DIARIO HUARPE por Marcelo Espósito, coordinador censal en la provincia. Explicó que por estas horas realizan un mapeo con los jefes de fracción y de radio para identificar aquellas zonas que no fueron alcanzadas por la labor de los censistas durante la jornada del miércoles, feriado nacional.

Espósito precisó que en San Juan llegaron a un 85% de viviendas relevadas, aunque mencionó que hubo otras tantas que no fueron contempladas. Indicó que la mayoría de estas casas son aisladas. Sin embargo, dijo que recibieron quejas puntuales de barrios o villas populosas que no completaron el formulario censal. Justamente, estas serán las zonas en donde iniciarán las tareas desde hoy hasta los primeros días de junio.

Este recorrido tendrá como protagonistas a los jefes de fracción y de radio, es decir, que no irán los censistas comunes, que en San Juan fueron cerca de 9.200 más los 1.500 que estuvieron en zonas rurales. Este equipo, que inicialmente cumplió tareas dentro de las escuelas, saldrá a las calles para inspeccionar cada vivienda que no estuvo contemplada en el relevamiento primario. Espósito comentó que son cerca de 900 sanjuaninos los que cumplirán este trabajo.

El funcionario indicó que eso permitirá saber qué pasó con los censistas durante el proceso por el cual no llegaron a las viviendas asignadas. Cada uno de ellos tenía un máximo de hasta 30 casas por relevar. Espósito aseveró que el operativo “fue muy complejo” debido a que hubo personas que no estaban en su domicilio o que no atendieron al encuestador.

Entiende que la mayor demora ocurrió al comienzo de la jornada cuando el operativo fue más lento debido a que tenían que acomodarse geográficamente y con el desenvolvimiento de la tarea en sí. “Hubo personas que no abrían y muchos atendieron cuando ya la temperatura empezó a subir”, afirmó. El funcionario aclaró que estos jefes de sección siguen vinculados al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta completar todas las planillas.

Dato

En 2010 el Censo se extendió por seis meses para llegar a lugares más complicados, de acuerdo al detalle que brindó Espósito.