En el Oeste de Marquesado no tienen agua potable

Desde que comenzaron los días de calor, las viviendas que se encuentran al Oeste de la planta potabilizadora que OSSE tiene en la localidad rivadaviense, están con muy poca presión en la red, y ni hablar en los horarios del medio día y la siesta: de la canilla no sale ni una gota de agua.

Muchas de la familias optaron por colocar un tanque de agua enterrado en el suelo para facilitar la carga, y desde allí bombear el líquido vital al tanque del techo. Pero en estos últimos días, cuando los termómetros marcaron más de 36 grados, ni siquiera los tanques enterrado se llenaban.

En función a las quejas, los mayores problemas se presentan en las últimas viviendas ubicadas en la zona Oeste de Marquesado. No obstante, el mal servicio se registra en toda la localidad.

“Algunos compran agua, pero los que no tenemos un peso no nos queda otra que aguantar”, dijo otra vecina de calle Libertador que tiene a cargo sus dos padres ancianos y tres hijos (dos adolescentes y un bebé). “Por favor, a la gente de OSSE, hagan algo, porque no podemos seguir así”, suplicó la vecina .