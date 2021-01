En Italia aseguran que Montiel deja River para jugar en la Roma

Desde que el calendario pasó de 2020 al 2021, Gonzalo Montiel tiene la posibilidad de acordar su contrato con otro equipo y en junio irse de River con el pase en su poder. Hoy los cañones apuntan a Roma, a tal punto que desde Italia aseguran que el pase es casi un hecho. El acuerdo se haría en un monto cercano a los siete millones de euros, pero desde el Millonario todavía hay distancia en relación a esta noticia porque primero tienen que renovar el contrato del jugador.

Claro está, todos en Núñez confían que Montiel no se irá de la institución sin dejarle un dinero, aunque la situación no deja de ser una preocupación. Es que en seis meses se le vence el contrato al lateral por la derecha y por el momento no hay avances importantes en cuanto a la renovación por ciertas diferencias con su nuevo representante, a raíz del tipo de cambio de dólar y la cláusula de rescisión.

Si bien el presidente Rodolfo D'Onofrio tendrá que analizar la oferta cuando llegue de forma concreta, lo cierto es que Montiel le ganó la pulseada a Bryan Reynolds, de 19 años, quien milita en Dallas de la MLS y también es pretendido por Juventus y Brujas.

La Copa Libertadores sería el punto límite, teniendo en cuenta que significa un proceso lógico para la carrera del jugador, ya afianzado en River y la Selección Argentina. Ahora su próximo paso es el Viejo Continente y buscará una salida en el próximo mercado de pases.

Con otras ofertas desde Francia y España, lo más seguro es que los dirigentes de River se pongan firmes en la negociación, ya que no van a regalar un centavo de su patrimonio, tal como es habitual. De todos modos, existe un margen en esta operación, ya que el protagonista no tiene pasaporte comunitario para venderlo en un monto más elevado como ocurrió en otros casos.