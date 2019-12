En La Rioja se compraron más alimentos que regalos en Navidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las compras de Navidad en La Rioja fueron mayores en alimentos que en regalos, con bajas en las ventas de hasta 50% en algunos rubros, estimó hoy la secretaria ejecutiva del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, Irma Dueñas.



Dueñas explicó que “los días 23 y 24 hubo mucho más movimiento en el centro, no tanto los días anteriores; los comerciantes nos comentaron que han vendido mucho menos que años anteriores, hubo menos regalos”.



“Los regalos fueron austeros o estuvieron ausentes, muchas familias se pusieron de acuerdo en no hacerse regalos porque hay mucha escasez de dinero; se han dedicado más que nada a una buena mesa; por eso en alimentos y comestibles estuvo buena la venta”, señaló.



“Si bien hubo buenos niveles de venta en los juguetes no fue así en otro tipo de regalos, como ropa por ejemplo, y tampoco fueron buenas las ventas en adornos navideños como otros años, y encima todo se vendió con tarjeta”, destacó la empresaria.



“Hay una mala situación general en el comercio y también en el país; las ventas siguen bajísimas, y hay rubros como la ropa, calzado, también perfumería y artículos para el hogar que nos dan la pauta de una caída en las ventas que ronda el 50%”, dijo.



“El bono dado a los empleados estatales de $12.000 en tres cuotas, la primera cuota que se dará de las tres esta semana de $4.000, será muy positiva para el sector; será bueno porque habrá más flujo de dinero, y entonces va a reactivar un poco la economía y por ende el comercio riojano", aseguró Dueñas.



“Éste fue un año muy difícil, terriblemente perjudicial para las Pymes; estamos sobreviviendo para mantener el personal, esperemos que el 2020 nos traiga mayor protección porque ya no se aguanta más”, apuntó.



"Este año la inflación anual será de 55% y el aumento en la mayoría de las mercaderías es el mismo aumento, pero las ventas anuales bajaron entre 30 y 40% y continúan bajando”, concluyó.