En medios nacionales Uñac insistió en la necesidad de suspender las PASO

El gobernador Sergio Uñac, brindó una serie de entrevistas a diferentes medios nacionales. En contacto con la prensa el mandatario habló de la necesidad de suspender las PASO, de la importancia de la vuelta a clases presenciales y también se refirió a una posible candidatura para el cargo de Presidente de la Nación.

En entrevista con radio La Red, el sanjuanino destacó la importancia de que San Juan haya sido la primera provincia en que se produjo el regreso a las clases presenciales. El gobernador explicó que las actividades volvieron por medio de un programa de refuerzo educativo para que los alumnos puedan recuperar saberes que no pudieron alcanzar durante el 2020 que se vio atravesado por la pandemia de coronavirus.

Uñac explicó que tal como el año pasado las clases presenciales arrancaron primero en San Juan y recordó la presidencia del también sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. "Tenemos una historia que no podemos desandar los sanjuaninos: habitar la tierra donde nació el proyecto educativo más importante que Argentina y quizás Latinoamérica pueda recordar, apostando fundamentalmente a que los argentinos en aquel momento pudieran alfabetizarse a través de un programa educativo con la creación de más de 800 escuelas.”

El mandatario destacó que más allá de trabajar para el inicio de ciclo lectivo el 1 de marzo, también se debe poner atención en cómo terminaron los alumnos con los contenidos del año pasado.

"En San Juan de 11 mil chicos de primaria hay 1700 que no aprobaron la totalidad de contenidos y de casi 6 mil chicos de sexto año hay casi 2 mil que no aprobaron la totalidad de los contenidos. Ese universo de chicos el sábado pasado comenzó las clases presenciales con tutores puestos por el gobierno de la provincia donde ha habido un 85% de presencialidad”.

Las PASO

Uñac también habló de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y volvió a expresar su opinión con respecto a la necesidad de que los comicios no se hagan. El peronista explicó que está preocupado por una posible segunda ola de coronavirus.

"Vamos a iniciar en una etapa, que sería en invierno, que lamentablemente va a agudizar los efectos del coronavirus en el país. Espero equivocarme pero vamos a tener que tomar una decisión ya", dijo el gobernador. "Diciembre hubiese sido un momento propicio y ahora estamos al límite de tomar una decisión. Yo me inclino, no por posponerlas sino suspenderlas por única vez porque vemos la foto de lo que está pasando en Europa y no puede pasar a nosotros", explicó el mandatario que fue el primer gobernador en impulsar la suspensión de las internas.

Presidenciable

En la entrevista radial, el sanjuanino también habló de las elecciones para definir quién será el próximo presidente y también habló de política partidaria.

Ante la pregunta de si piensa ser candidato a Presidente de la Nación, el mandatario provincial se limitó a decir que "los dirigentes tenemos que proponernos cumplir con los objetivos que vamos cumpliendo. Yo me propuse ser gobernador de San Juan y establecer ciertos objetivos que podamos cumplir, como el de la materia educativa", aseguró sin dar demasiadas definiciones.

El gobernador y presidente del PJ local también habló de quién debe ser el presidente el Partido Justicialista a nivel nacional. "Los gobernadores pensamos que Alberto Fernández puede asumir al frente del PJ", concluyó.