En Mendoza, el exobispo auxiliar de San Juan dio explicaciones sobre la causa en la que lo investigan

Fray Carlos María Domínguez fue hasta hace pocos días el obispo auxiliar de San Juan, recientemente fue designado a cargo de la iglesia en la localidad de San Rafael en Mendoza. Recién llegado a la vecina provincia, el religioso dio explicaciones sobre la denuncia por un presunto intento de estafa.

Domínguez es el nuevo administrador apostólico del Obispado de San Rafael y asumió en reemplazo del renunciante obispo Eduardo María Taussig, en rueda de prensa hablo de la denuncia penal contra su persona en San Juan. De acuerdo a lo que publicó el sitio Memo, Domínguez se refirió a la denuncia en su contra y aseguró: "La quiero aclarar para ser sincero y poner el punto final en esto", aseguró a la prensa en el sur mendocino.

"Yo como representante legal del arzobispado de San Juan he tenido que firmar un documento de compraventa de una propiedad en el departamento de Caucete, y por una estrategia judicial y por un conflicto familiar, me vi envuelto en esta circunstancia justamente por haber firmado, donde se engañó, en una presunta estafa a una persona psiquiátricamente incapaz", aseguró.

"La escribana donde se firmó eso dio fe de que esa persona era capaz, los hijos quisieron proponer que era incapaz, y nunca se obró ni por engaño, ni de mala fe. De hecho, a la semana, los abogados del Arzobispado actuaron de una manera profesionalmente brillante, y en una semana esa situación quedó cerrada: se devolvió la propiedad, se firmó la nulidad del acto jurídico. Si bien la denuncia penal no se puede retirar, es voluntad de la otra parte que no avance. Por lo tanto eso es un caso cerrado, y en ningún momento se demostró ni pretensión de bienes, ni tampoco engaño, ni una presunta estafa", detalló. "No vengo con un prontuario judicial a San Rafael, sino todo lo contrario", aclaró el referente.

Antes de terminar el religioso se dirigió a su nueva comunidad e invito a los sanrafaelinos a "que nos demos la oportunidad de conocernos", sin prejuicios ni etiquetas. "Yo vengo a animar la esperanza, a tratar de respetar el dolor ajeno, tratar de sanar las heridas, de consolar, de animar, y de que la Iglesia de San Rafael siga caminando dentro de una comunidad más grande, que es la Iglesia en la Argentina, la Iglesia universal".

La denuncia

En agosto de 2021 se conoció la denuncia de una familia que aseguró que el Arzobispado de San Juan le compró irregularmente una casa a un hombre con esquizofrenia. El comprobante de esta transacción llevaba la firma Domínguez como obispo coadjutor.

De acuerdo a lo que figuraba en la denuncia la familia en cuestión denunció que hubo una venta simulada de una casa ubicada en Caucete. Además, los hijos del propietario también acusaron a la institución de haber comprado el inmueble por un valor inferior al real, suma de dinero que nunca recibieron.

Finalmente, una semana después de que se conociera la noticia en los medios locales, el Arzobispado salió a anunciar que los hijos del propietario y la Iglesia acordaron dejar sin efecto la transacción.