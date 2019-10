En ocho provincias se realizará el domingo una prueba piloto de identificación biométrica

Una prueba piloto del sistema de identificación biométrica, para verificar la identidad del elector al escanear su huella digital, se realizará el próximo domingo durante las elecciones nacionales, en las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy, Formosa, Misiones, Salta, Mendoza y Buenos Aires.



La prueba se realizará en un total de 1.264 mesas de votación, distribuidas en 126 escuelas de los distritos elegidos para la prueba piloto, tal como se realizó en las PASO del 11 de agosto.



Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) destacan que el sistema biométrico busca reforzar los controles en la frontera para impedir el fraude electoral, que se presenta cuando ciudadanos de países fronterizos intentan votar sin estar habilitados, ya que no tienen residencia y pueden ser objetos de prácticas clientelares.



Por su parte, el Instituto de Estudios Políticos y Electorales (IEPE) se encuentra desarrollando jornadas de capacitación, sensibilización y difusión para electores para esta segunda etapa de la prueba piloto.



Según informó IEPE en un comunicado, la iniciativa "tiene como objetivo general relevar datos que permitan actualizar el Registro Nacional de Electores eliminando inconsistencias e incorporando información biométrica al padrón electoral".



La prueba es de carácter voluntario -no obligatorio-, no invalida el voto y sólo se pide la colaboración del electorado.



En esas mesas, el votante accederá al dispositivo a cargo de las autoridades de mesa y colocará su pulgar derecho en una pantalla, luego de ingresar su DNI, y ambos datos se cotejarán una vez concluida la elección.



A través de un sistema ágil, la prueba piloto "busca comprobar la identidad biométrica de los electores empadronados en las mesas seleccionadas y permitirá, además, detectar migraciones electorales fraudulentas o la sustitución de identidad también conocida como 'el doble voto'", indicó el IEPE en un comunicado.



El presidente del IEPE, Jorge López Inigo, explicó a Télam que "el objetivo de las pruebas de biometría es analizar la efectividad del método y la posibilidad o no de extenderlo al resto del país", y se realiza mayoritariamente en provincias de la frontera norte ya que "es la zona del país de mayor riesgo, en donde se registraba la mayor incidencia de suplantación de identidad, generalmente con extranjeros".



Desde la CNE, en tanto, aclararon que la prueba "no constituye ningún supuesto de impugnación en la identidad del elector, solo sirve como un apoyo al registro del padrón como lo conocemos"; es decir, que la utilización del sistema no afectará en nada el derecho del ciudadano a emitir su voto.