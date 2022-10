El Frente Renovador inauguró este viernes su sede central, con presencia de figuras de la política nacional y con dirigentes departamentales, pero la que más llamó la atención fue la diputada nacional bloquista, Graciela Caselles. Si bien ya viene participando de actividades con Franco Aranda, el representante del espacio político a nivel provincial, este apoyo significó aún más. Sin dejar nada al azar, la legisladora brindó un discurso en el que nombró al bloquismo, a su presidente Luis Rueda y en el que llamó a la construcción “en común” sin miedo a perder los ideales. ¿Palito para el Partido Bloquista y para el propio Aranda?

Caselles dio uno de los discursos más emotivos de la noche en la sede del Frente Renovador. La diputada nacional se encargó de hacer saber que viene del bloquismo, según sus propias palabras de uno de los “partidos históricos de la provincia de San Juan”. Sin embargo, dijo que está convencida de que trabajar en conjunto es el camino, y de que hay que dejar de lado las mezquindades.

Graciela Caselles junto a Franco Aranda. Foto: Diario Huarpe.

En este marco, nombró a Luis Rueda y manifestó que “le mandaba un saludo a Franco y a todo el Frente Renovador. En una especie de indirecta, invitó a trabajar todos unidos porque “así lo pide la Argentina y San Juan”.

“En ese contexto les quiero decir que vengo de un partido histórico de la provincia de San Juan y, aunque les parezca mentira, les traigo el saludo del presidente, Luis Rueda. Fíjense cuando la fuerza, el amor, el coraje y cuando uno tiene ideales fuertes y no tiene miedo… Franco te mando el saludo de mi presidente”, expresó.

Además, habló en nombre del bloquismo y dijo que ese partido “respeta a todas las instituciones”. “No creo en los personalismos, no creo en las miradas personales, creo en las construcciones colectivas y hoy siento que en esta casa San Juan está gestando una gran idea. No se pongan límites, anímense a soñar, vale la pena dejarlo todo por la gente”, expuso.

Este discurso de Caselles podría tener la intención de interpelar al bloquismo. Es que, según comentó a DIARIO HUARPE está trabajando en Capital “para el partido bloquista en un espacio amplio en conjunto con el Frente Renovador y otros espacios políticos, sectores independientes y demás”. ¿Invitó a su partido a no tener miedo y a abrirse a otros espacios?

Sin embargo, el único interpelado no es el partido de base de Caselles, ya que estas palabras también podrían ir para el propio Aranda, quien hace un tiempo dijo a este medio que no descartaba jugar para otro frente que no fuese el Frente de Todos. Es decir, que tenía las intenciones de, en el Sistema de Participación Abierta y Democrática, participar en otro lema distinto al FdT.