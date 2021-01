En plena tormenta, un departamento sanjuanino entero se quedó sin luz

Tal como estaba anunciado, el mal tiempo llegó a toda la provincia y hubo zonas con mayores y menores problemas. Pero sin dudas el departamento que más sufrió fue Calingasta, que pasó más de una hora totalmente desconectado en el mismo momento en el que llegó el temporal.

Según el informe de EPRE, a las 18:08 dejó de funcionar el transformador de 132kV que alimenta a todo el departamento cordillerano. Todavía no determinan las causas de la desconexión y abrieron una investigación para determinarlo. El viento al departamento cordillerano, no había sido tan fuerte, pero no descaran que tuviera que ver.

Lo que sí fue problematico es que en plena llegada del temporal, todos los calingastinos permanecieron 40 minutos sin energía. Recién a las 18:48 volvió a funcionar el transformador, normalizando la situación. Tras la sucedido, desde el EPRE aseguran que verificarán "el cumplimiento de las obligaciones de ESJ en el corte y la restitución del servicio".

Mientras tanto, según un informe temprano de la Policía, la mayoría de los efectos del temporal se concentraron en el Gran San Juan y los departamentos cercanos, además del Este provincial.

Hasta las 18:30 el único daño reportado oficialmente fue el que denunció una vecina de Angaco, quien aseguró que sobre su auto, un Renault Megane, cayó una rama de gran tamaño, dejándolo muy dañado.

En Jáchal y Valle Fértil sólo sufrieron vientos leves, pero en cambio en Iglesia lo que más los afectó fue un fuerte viento Sur y se veían avanzar las tormentas en los alrededores. Algo similar vivían en Ullum y Zonda, donde las nubes coparon rápidamente el cielo.

La lluvia dijo presente en Capital, Rawson, Santa Lucía, Angaco y otros departamentos del Gran San Juan y alrededores.