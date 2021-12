En qué consiste el tratamiento de prevención de VIH que se brinda en un centro de salud sanjuanino

En un centro de salud de la provincia comenzaron en este 2021 a brindar un tratamiento exclusivo de prevención de VIH que utilizan personas que no tienen el virus, pero que por diversas razones pueden estar expuestas a él.

Se trata del Centro de Adiestramiento Rene Favaloro, más conocido como CARF La Rotonda, ubicado en Rawson. Ese es el único centro de salud de San Juan en el que ofrecen la opción de la profilaxis pre-exposición. Ésta es una de las estrategias de prevención del VIH en la cual las personas que no tienen VIH, pero que tienen prácticas que pueden exponerlos a la transmisión del virus, toman un medicamento antirretroviral y así reducen la posibilidad de adquirirlo.

Si una persona está haciendo este tratamiento se expone al semen, líquido pre-seminal o fluidos vaginales de una persona con VIH, el medicamento antirretroviral ayuda a prevenir que el virus infecte las células del sistema inmunológico y así evita que se establezca la infección por VIH. No obstante, se debe aclarar que no protege de otras infecciones de transmisión sexual, ni tampoco previene embarazos.

“Esto está funcionando como un proyecto piloto sólo en el CARF”, aclaró a este medio la jefa del Programa Provincial de VIH, Victoria Sain.

Sain comentó que quienes mayormente acceden a este tratamiento son personas que no usan el preservativo, pero que por su conducta sexual están más expuestos que otras a adquirir el virus. También lo usan mucho las parejas serodiscordante, en la cual una de las personas tiene VIH y la otra no, si el positivo aún no llegó a tener una carga viral indetectable y decide no usar preservativo, la pareja puede tomar esta medicación.

Además, lo suelen utilizar las trabajadoras sexuales que no tienen el virus, pero en ocasiones se encuentran con clientes no quieren usar preservativo.

Profilaxis post exposición

También se encuentra la profilaxis post exposición la cual se brinda en todos los centros de salud y hospitales de la provincia. Constituye una herramienta de prevención que consiste en el uso de medicamentos antiretrovirales para reducir el riesgo de infección luego de situaciones de potencial exposición del virus. Cuando se inicia dentro de las 72 horas del episodio de potencial exposición al VIH, esta medicación reduce en forma significativa el riesgo de transmisión.

“Si una persona tiene una relación sexual consentida o no, voluntaria o no, puede ir a los centros de salud con urgencia en San Juan y pedir el kit de profilaxis post exposición. Es una medicación que se toma durante 28 días que va a evitar que se transmita el virus”, cerró Sain.

Dónde hay centros de atención a personas con VIH

Con la idea de eliminar las desigualdades, este año en la provincia se sumaron más centros de atención a las personas con VIH. Quienes estén interesados pueden concurrir a los siguientes establecimientos: Hospital Rawson, Hospital Marcial Quiroga, CARF La Rotonda, Hospital de Sarmiento, Hospital de Pocito, Hospital de Albardón, Hospital de Caucete. También, hay equipos interdisciplinarios con médicos de familia en los departamentos Valle Fértil, Iglesia y Jáchal.

Lo que se viene, dos nuevos centros de atención la provincia

El próximo año se van a inaugurar dos centros de atención al VIH en los departamentos de Calingasta y Chimbas. En el primero de los casos estarán en los hospitales de Calingasta, Barreal y Tamberías. Mientras que, en Chimbas estará en el centro de salud Ramón Carrillo.

En todos los casos se podrá asistir para realizar el test de VIH y sífilis y no hará falta la receta médica. Si una persona da positivo podrá tratarse ahí y no tendrá necesidad de trasladarse, como ocurre actualmente. Tal como ocurre en otros puntos de la provincia, los casos se abordarán interdisciplinariamente debido a que en el tratamiento habrá psicólogas, trabajadores sociales, bioquímicos, farmacéuticos y médicos.

“Se busca que la persona tenga respuesta en el lugar en donde vive y que pueda tener acceso”, dijo Sain sobre el tema.