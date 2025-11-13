Política > Obras
En qué invertirá Angaco los $501 millones del Fodere
REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan destina $17.119.856.207 millones de pesos a los municipios de la provincia para la ejecución de obras, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE). Este monto representa un incremento del 289% respecto al año 2024, cuando se distribuyeron $4.389.322.316, marcando un fuerte impulso a la inversión pública local.
Al departamento de Angaco, que es comandado por José Castro, le tocó en esta oportunidad $501.611.786 los cuales serán destinados para: proyectos de cordón, Cuneta e Iluminación en Calle 9 de Julio, Calle Sarmiento, y calle Troncal Principal - Barrio Presidente Perón, entre otros.
