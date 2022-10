En que provincia es Feriado el 27 de octubre y por qué

El día 27 de octubre será feriado provincial en Santa Cruz en conmemoración del fallecimiento del ex presidente argentino Néstor Kirchner. El hecho sucedió en 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández y mientras se llevaba adelante el censo nacional.

Solo será el día jueves y no afectará a otras provincias. Durante el 27 de octubre no habrá clases, actividades públicas y los negocios permanecerán cerrados en conmemoración al ex presidente, quien nació y murió en dicha provincia.

Publicidad

Próximo feriado nacional

A pesar de que el día de mañana solo será feriado provincial en conmemoración al fallecimiento de Néstor Kirchner, el próximo feriado que afectará a todo el país será el del 20 de noviembre, día que se celebra la Soberanía Nacional. La fecha cae domingo, pero con fines turísticos el lunes 21 de noviembre será feriado. El gobierno trata de impulsar el turismo, uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, mediante los fin de semanas largos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, en el mes de diciembre, habrá otro feriado XL. El día jueves 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Virgen María y se decidió que el viernes 9 funcione como feriado puente para incentivar a que los ciudadanos viajes dentro del país.