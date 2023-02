Decenas de trabajadores del Obrador de Rivadavia iniciaron un paro, en la mañana de este lunes, para reclamar porque supuestamente la municipalidad despidió a tres trabajadores por pedir el pase a planta permanente. Según comentaron los contratados, el pasado viernes enviaron una carta firmada por los tres damnificados a la Subsecretaría de Trabajo para pedir por el pase a planta permanente y por mejoras salariales. Horas después de eso, un funcionario de la municipalidad les habría comunicado el despido y tras algunos episodios confusos, los empleados levantaron el paro para reunirse el martes con el intendente, Fabián Martín.

DIARIO HUARPE habló con Víctor Flores, uno de los trabajadores que, junto con Martín Carrizo y con Diego Godoy, fueron supuestamente despedidos. El empleado contó que el viernes elevaron una carta a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia para reclamar por el pase a planta permanente y mejoras salariales.

Luego de llevar ese pedido, por la tarde, los habría llamado el Director de Obras, Guido Marrello, y les habría informado sobre la decisión de darlos de baja. “Fui avisado por el Director de Obras que tenemos que se llama Guido Marello que iba a ser echado. Me llamó y me dijo que este lunes tenía que pasar por recursos humanos porque tenía la baja, y me planteó que él no sabía por qué me habían echado”, explicó Flores.

Flores contó que el despido tuvo lugar justo después de haber entregado el reclamo a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, y que creen que esta decisión puede haber tenido que ver con alguna represalia.

“La necesidad nos llevó a ponerle una denuncia al intendente Fabián Martín en la subsecretaría de Trabajo, porque nos tienen contratados. La denuncia la hicimos el viernes en la mañana y después, en la tarde, los tres que firmamos la nota fuimos despedidos”, comentó

El empleado indicó que, cuando este lunes se presentó a trabajar, el secretario de Recursos Humanos, José Órdenes, desconoció el despido y le dijo que él nunca firmó ninguna orden para echarlos. “No sabemos en qué situación estamos, si estamos despedidos o seguimos trabajando”, dijo.

El trabajador Adrián González, planteó que el pedido es, principalmente, que pasen a planta permanente a los contratados que tiene hoy por hoy el municipio. Además, reclamaron por el supuesto despido de sus compañeros.

Adrián González, el trabajador que habló por sus compañeros. Foto: Lucas López / DIARIO HUARPE.

“Estamos reclamando una mejora salarial y el pase a planta permanente. Hay compañeros que trabajan hace 15 años y con un sueldo de $30.000 ya es inaguantable”, indicó González.

Los despidos y el pedido del pase a planta permanente fueron la razón por la cual iniciaron el paro, pero que decidieron levantar a la espera de que Martín los reciba este martes.