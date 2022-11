La afirmación de Fabián Martín sobre la "relación rota" con el Gobierno provincial luego que no lo invitaran a la entrega de viviendas que encabezó Alberto Fernández en Rivadavia, ahora suma un nuevo capítulo. Es que los concejales de la oposición lo tildaron de "mentiroso" y de "victimizarse" como estrategia de campaña. Ante esto, el jefe comunal los ninguneó y decidió no responderles.

El concejal bloquista Walter Vázquez y el peronista Leonardo Lorenzo le apuntaron al intendente de Rivadavia por la polémica que lleva adelante con la gestión que lidera Sergio Uñac. Es más, Vázquez lo trató de "mentiroso" y Lorenzo afirmó que se "victimiza" en pos de la campaña provincial que lleva adelante el referente de Juntos por el Cambio. El jefe comunal los ninguneó y afirmó "que digan lo que quieran".

El edil bloquista, Walter Vázquez, tildó al intendente de "estar metido en la campaña para el año que viene y dejar de lado la gestión departamental". Además, el hombre del Frente de Todos afirmó que "él acomoda el discurso y es mentiroso porque acá en el Concejo no da muestras ninguna de republicanismo ni de democracia, ya que usa el Concejo para lo que quiere y nos ningunea permanentemente".

Leonardo Lorenzo también fue muy crítico con los acontecimientos encabezados por Martín y expresó que "solo busca victimizarse, ya que el gobernador Uñac es el que institucionalizó la Ley de Coparticipación que le permite tener un 60% más recursos y además con el terremoto de enero del 2021 le envió $29.000.000 más para poder asistir a las víctimas del fenómeno natural".

El edil peronista agregó que "cuando recibió estos fondos extras o se reactivaron las obras de cloacas que la gestión de Macri dejó paradas, Martín no denunció absolutamente nada. Ahora que busca su candidatura a nivel provincial, empieza a sentirse discriminado, claramente es una jugada política de victimización".

Vázquez no dudó en señalar a Martín como un jefe comunal con doble vara. Es que el edil bloquista expresó que "hace unos meses Uñac era como su hermano y la relación era la mejor, pero nos vamos acercando a la elección del año que viene y de repente está todo mal. Esto a pesar de que recibió beneficios que otros intendentes no y que solo usa para hacer obras en los puntos del departamento que lo votaron en las elecciones pasadas".

El concejal bloquista cerró diciendo que "Martín debería preocuparse más en tener las cuentas ordenadas porque el año que viene no van a poder sostener la gestión en Rivadavia porque los vecinos están sufriendo la mala gestión de los servicios municipales y los candidatos que señaló no miden en el departamento".

Martín decidió no entrar en la polémica y le dijo a DIARIO HUARPE que "no voy a contestarles y no pienso responder las afirmaciones de los concejales", de manera contundente. Además, el jefe comunal de Rivadavia acentuó sus palabras al expresar "que digan lo quieran decir".

Dato

Vázquez y Lorenzo firmaron el pedido de informes sobre el gasto de los recursos municipales para la fiesta del Día del Maestro que se realizó en el departamento.

Llamativo

Marcelo Delgado lanzó su candidatura a intendente para buscar la intendencia de Rivadavia en las elecciones 2023. Hasta acá nada raro, lo que sí resaltó y llamó la atención es que el excandidato al cargo máximo del departamento utilizó un local gastronómico de Capital para anunciar sus intenciones políticas en territorio rivadaviense.