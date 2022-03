En San Juan hay mayoristas que empezaron a limitar la venta de harina por temor al desabastecimiento

Preocupa el faltante de harina en algunos comercios de la provincia. Hay lugares que están restringiendo la venta y en otros directamente no hay stock. Un común denominador entre todos es la incertidumbre sobre lo que pasará con el producto tan consumido en los hogares del país.

Según un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE en tres mayoristas, la situación del abastecimiento de harina es llamativa y alarmante. En uno de los comercios consultados están aplicando medidas restrictivas para evitar el desabastecimiento.

De esta manera, los consumidores solamente pueden llevarse hasta 50 kilos sin importar la marca. Otro mayorista aseguró que directamente no les está llegando al local y no están ofreciendo esa mercadería. El tercer comercio admitió que hay faltantes, pero hasta el momento no están aplicando ninguna limitación al consumo de harina.

"La compra está restringida porque nosotros también tenemos limitada la adquisición de harina. Supuestamente, es por la guerra en Ucrania", expresó un empleado de una empresa. Además, agregó que eso está afectando a los derivados como los panificados. Por otra parte, uno de los trabajadores de otro negocio manifestó que no tienen en este momento y no saben qué pasará con el abastecimiento. "No estamos recibiendo harina. No sabemos si no nos quieren vender, pero directamente no mandan el producto", aseguró.

La situación empezó hace aproximadamente una semana desde el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde entonces hay temor por el abastecimiento de trigo y, de hecho, el sector declaró que el conflicto bélico es uno de los factores que incide.

Es que entre Ucrania y Rusia representan el 30% del mercado global de trigo y el conflicto sacudió el comercio internacional de la materia prima. El precio del commoditie trepó a su pico más alto desde el 2008, de acuerdo a la bolsa de Chicago. El bushel de trigo (equivalente a 27 kilos) subió 5,65%, es decir, 9,3475 dólares, frente a 8,8475 dólares del 23 de febrero.

Según una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, los exportadores están autorizados a enviar 14,5 millones de toneladas y hasta el momento llevan vendidos al exterior 14 millones, es decir, queda muy poco margen para comercializar, de acuerdo a las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.

Este panorama ya está repercutiendo en el precio de algunos proveedores, aunque que en otros no pasa lo mismo, de acuerdo al relevamiento. Seguramente los incrementos se deban por el traslado del precio internacional al mercado interno.

Al respecto, el titular de la Cámara de Panderos de San Juan, Manuel Rodríguez, manifestó a DIARIO HUARPE que actualmente no están suministrándoles harina desde los principales centros del país.

Ante cualquier incremento en el valor de la harina, Rodríguez indicó que por el momento serán cautos a la hora de pensar las subas de los productos de venta al público. El propósito que tienen es recuperar las ventas que vienen bastante caídas desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

Asegurar el abastecimiento

Para garantizar el abastecimiento de trigo, el Gobierno nacional creó un fideicomiso que contempla 800.000 toneladas para el consumo local y establece precios de referencia para alimentos básicos como fideos secos y harina mediante el programa Precios Cuidados.

La resolución lleva el nombre de "Fondo Anticíclico Agroalimentario" y fue confirmada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En ese sentido, será administrada y auditada por el propio sector privado y tiene como objetivo la estabilidad de los precios por efecto anticíclico.

Cada exportador de trigo, maíz y carne aviar están obligados a ser parte del fideicomiso y las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno.