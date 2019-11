En soledad, el oficialismo porteño votó un proyecto sobre Bolivia que evita el término "golpe"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El bloque de diputados del oficialismo en la Legislatura porteña aprobó en soledad un proyecto en el que se manifiesta "gran preocupación" por la situación política en Bolivia, pero que evita usar la expresión "golpe", hecho que derivó en críticas por parte de aliados y opositores que pidieron "repudiar" lo sucedido, incluyendo ese término.



En esta votación, los 31 diputados del oficialismo votaron en soledad su iniciativa, concitando la abstención de Bloque Peronista, el GEN, Evolución y Mejor Ciudad a los que se sumaron el rechazo del resto de los bloques opositores, los partidos de Izquierda y Unidad Ciudadana.



Desde el lunes pasado, todas las expresiones políticas legislativas habían presentado sus propias iniciativas para repudiar los acontecimientos que derivaron en el derrocamiento del ex presidente boliviano Evo Morales y la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez en ese cargo.



Aunque mayoritariamente repudiaban los sucesos clasificándolos como un "golpe", el proyecto de Vamos Juntos manifestaba su enorme preocupación ante "la interrupción del orden constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia" y brega "por una región en paz, con instituciones fuertes y sin violencia".



Sabiendo que el bloque oficialista cuenta con una mayoría que le permite no sólo conseguir quórum sino imponer sus proyectos, fueron al menos seis los diputados que, en sus discursos, le pidieron a Vamos Juntos que realizara cambios, consensuado el contenido del mismo para incluir la palabra "golpe" en su redacción.



Sin embargo, los pedidos no prosperaron y fue Guillermo Suárez quién defendió la posición de no condenar los hechos como un golpe alegando, entre otras cosas, porque, según dijo, era necesario tener "una mirada completa", que escape de las "simpatías" que pueda generar el Evo Morales.



En ese sentido, Suarez criticó a Morales por haber "forzado hasta el límite" los mecanismos legales en búsqueda de la reelección y denunció la "militarización" de la sociedad que, según entiende, se había iniciado en Bolivia durante esa presidencia.



Tanto los bloques que se abstuvieron como aquellos que rechazaron la propuesta fueron unánimes en su posición y, por ello, sonaron con especial impronta las palabras de diputados aliados al oficialismo que, como Leandro Halperín (Evolución) apuntaron: "Espalda con espalda, sea contra quien sea y se beneficie quién se beneficie, no tengamos miedo, es un Golpe de Estado".



Roy Cortina, diputado socialista reelecto en la lista de Justos por el Cambio en los comicios de octubre, pareció adelantarse a las palabras de Suárez y dijo que se pretende crear "una nueva teoría de los dos demonios que busca contraponer fraude a golpe".



"Los golpes no se hacen para corregir malos gobiernos, se hacen para usurpar el poder", señaló.



Por Unidad Ciudadana, Victoria Montenegro estimó que el "golpe en Bolivia" está motivado a las políticas de nacionalizaciones encaradas por Morales y apuntó contra el gobierno nacional: "No solo nos indigna el posicionamiento del Presidente, que no fue capaz de un sólo gesto, ni siquiera a días de dejar el poder".



Tampoco ahorraron calificativos los dirigentes de Izquierda, que señalaron la injerencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la región y denunciaron que en Chile también se vive "un golpe militar que hizo (el presidente Sebastián) Piñera".



Carlos Tomada, que cursa sus últimas jornadas como legislador, pidió que el gobierno nacional no reconozca a la presidenta autoproclamada y dijo que le hubiera gustado despedirse como Diputado con "un voto mayoritario en defensa de la Democracia".