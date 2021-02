En sólo dos meses registraron más de 900 denuncias por violencia familiar en San Juan

Son recurrentes las intervenciones policiales en donde describen situaciones de violencia intrafamiliar o de género. Más allá del hecho puntual, esto se vio materializado en denuncias debido a que en San Juan hubo un notable incremento en los últimos dos meses. Según los datos de un relevamiento que realizó el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) entre diciembre y enero superaron las 900 causas con relación a casos de maltrato.

El dato sorprende a las autoridades judiciales teniendo en cuenta que se labraron en estos dos últimos meses justamente con la puesta en funcionamiento de este organismo. Además, estimaban que a lo largo del año iban a recibir entre 1.400 a 2.000 exposiciones, sin embargo ya prontamente están por alcanzar ese número porque en sólo 60 días de trabajo superaron la mitad de lo previsto.

De las denuncias que recepcionaron, 413 fueron registradas en el décimo segundo mes del año 2020, mientras que el resto – cerca de 500 –, se labraron en enero con un claro ascenso con respecto a diciembre.

La fiscal coordinadora del centro, Claudia Salica, comentó a DIARIO HUARPE que “son muchas” las causas que están tomando diariamente. “La denuncia se labra en el plazo de dos a doce horas”, relató la abogada. Contó que una de las premisas del equipo es que quien está en un determinado turno de trabajo y llega una víctima se la debe asistir hasta completar todo el proceso.

Salica contó el proceso lleva entre dos a doce horas. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Esta decisión surgió desde la Corte de Justicia considerando que este espacio será una de las tres unidades fiscales para la investigación y puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio previsto para finales de febrero.

Una vez que la persona llega a denunciar le realizan una clasificación, según la estimación en la escala delictual. De acuerdo a eso, envían la denuncia al juez de turno para que, en lo inmediato, abra la investigación. Por los datos aportados, hasta el momento el 85% pasó a esa instancia.

En cuanto a situaciones en los que tengan que hacer un trabajo más profundo o adolezca la denuncia de algún detalle técnico para configurar un delito se le proporciona una medida previa que en este caso sería aproximadamente el 13% de ese universo. Sin embargo, Salica explicó que en todos las resoluciones proponen estas cautelares, como por ejemplo la prohibición de acercamiento, para evitar un mal mayor a futuro.

La funcionaria judicial insistió en que muchas veces se presentan algunas personas alegando situaciones como insultos o hechos que quizás no catalogan como delitos, por este motivo desestiman la denuncia. Ese porcentaje es menor y alcanza apenas un 2%. No obstante de no darle un curso jurídico, Salica aseguró que esa persona recibe un acompañamiento desde algún área pertinente para buscar una respuesta a su problemática.

“Si bien no llega a ser una situación delictual, pero necesitamos que alguien lo contenga”, dijo Salica.

Los hechos más denunciados

La profesional explicó que en estos dos meses se registraron 110 causas de lesiones leves agravadas, es decir, alguien que le pegó a otra persona y se agravó por la condición de ser familiar ya sea en calidad de ascendente (padres), descendente (hijos), colaterales (hermanos), o conyugue. Por su parte, las lesiones leves (sin parentesco) totalizaron cerca de las 237.

Salica dijo que 26 personas violaron el impedimento de contacto para ejecutar los hechos de violencia. Mientras que 68 desobedecieron una orden judicial que establecía que el victimario no hostigara a la víctima, pero hizo caso omiso y le provocó un daño en la integridad física.

Un detalle no menor son las amenazas. Estas se encuentran en uno de los primeros lugares de la lista con más de 220. Otro tema que preocupa a las autoridades judiciales son las agresiones sexuales simples (16 denuncias) y las agravadas (22 hechos).

El Equipo

Para consolidar esa unidad fiscal y la asistencia a la víctima, el Cavig tiene 7 fiscales, 21 ayudantes, 14 auxiliares, 13 psicólogos, 2 trabajadores sociales, un cuerpo médico conformado por 4 agentes sanitarios y 9 enfermeros, además de 40 funcionarios policiales. Hay que destacar que desde la implementación del acusatorio será esta unidad que se encargará de recabar todos los datos del hecho para que posteriormente el juez de garantía dicte su veredicto.