En tres días piensan censar a las personas en situación de calle en San Juan

Tres días. Ese es el tiempo que demandará censar a las personas en situación de calle que viven en San Juan. Este dato fue aportado a DIARIO HUARPE por autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano. Las tareas comenzarán el próximo lunes a primera hora, es decir, 48 horas antes de la fecha prevista a nivel nacional para este relevamiento.

“Tenemos la posibilidad de arrancar antes. Ya lo hemos notificado”, comentó Cristian Morales, subsecretario de Abordaje Territorial. El funcionario detalló que no tan solo recorrerán zonas de Capital, en donde estiman que está el 95% de las personas en estas condiciones, sino que también irán a los departamentos del Gran San Juan.

Para cumplir con esta tarea hicieron un mapeo de los puntos centrales que están en Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía. Aunque reconoció que estos pueden variar en las próximas horas, debido a que una de las características principales de este sector de la sociedad es su característica de ser nómade. Morales precisó que por el día cambian a menudo de lugar por lo que hacer este relevamiento en una sola jornada será muy complicado para encontrarlos.

Estiman que hay un total de 70 personas viviendo en la calle, aunque este número puede variar y más teniendo en cuenta que el Censo se trata de esto, de una actualización. Sin embargo, además de las novedades terminológicas que anexó esta encuesta nacional, también incorporó por primera vez la contemplación de este grupo social. Morales entiende que una vez que culminen la identificación y, antes de obtener los datos finales en 2023, harán un abordaje para solucionar algunas aristas que sean llamativas para las autoridades.

El subsecretario contó que de este Censo participarán 20 trabajadores del organismo. Irán primero al refugio Papa Francisco, ubicado en el viejo Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson, en Capital. Aunque marcó que este lugar abre las puertas desde las 18, pero muchos varían su estadía con el correr de la semana, es decir, que no todos son residentes asiduos.

El operativo se extenderá hasta las 18 horas del miércoles. Los datos luego serán aportados al Instituto de Investigaciones Estadísticas y Económicas del Ministerio de Hacienda. Ellos serán los encargados de concentrar todos los datos que durante esa jornada se reciban desde los diferentes hogares sanjuaninos. Un dato no menor es que ya fueron más de 26.000 las viviendas locales que cargaron sus datos en la plataforma digital.

Abordaje de invierno

Morales indicó que desde el Ministerio no pueden consultarles a las personas sobre ninguna otra arista que no está expresa en la planilla que entregan los censistas. Esto es clave porque lo que intentan es no invadirlos, ni tampoco revictimizarlos. Aunque explicó que para lograr tener un conocimiento más acabado de los por qué están en esas condiciones harán un operativo, antes de la llegada del invierno, para determinar cómo abordarlos.

70

Es el número estimado de personas en situación de calle, según Desarrollo Humano.