En UDAP auditan la gestión de López por dudas en los gastos

La situación financiera de UDAP no es la mejor. Pasa momentos difíciles y la crítica de sus afiliados por las deficiencias en las prestaciones crece día a día. Con este panorama, el actual secretario general, Luis Lucero, ordenó una auditoria externa para determinar fehacientemente cómo dejó Graciela López la entidad que más docentes representa en la provincia al finalizar su mandato.

Hay que recordar además que Lucero fue el número dos de la histórica dirigente sindical y hoy quien decidió, por no estar de acuerdo con la auditoria presentada iniciar una nueva, pero con profesionales externos al gremio.

“Hoy tenemos un problema muy grande para realizar la auditoria y es que no contamos con el Balance 2018. No lo hizo la gestión pasada, no lo hizo el responsable contable y nos genera un inconveniente importante”, contó Lucero. Al mismo tiempo explicó que decidió ordenar una auditoria externa por “no estar de acuerdo con la línea de corte que dejó Graciela (por López)”. La línea de corte para entregar los números fue 10 de diciembre del año pasado.

Lucero reconoció que hoy el gremio no está bien al decir que “hay desprolijidades, la situación no es la mejor. No puedo negar que tenemos problemas en áreas sensibles como la salud con el coseguro y la farmacia. Hay deudas con prestadores y droguerías. Es decir que tenemos una situación que lógicamente amerita un trabajo cauteloso para determinar cómo estamos”.

En cuanto al pasivo del gremio, el secretario general, prefirió no dar precisiones hasta tanto no termine la auditoria externa, aunque sí reconoció que han comenzado a actuar para saber qué pasó con el libramiento de cheques por parte de algunos exintegrantes de la comisión pasada.

Para cerrar Lucero señaló que más allá de estar en esta mala situación, desde la nueva conducción, están abocado a poner nuevamente el gremio de pie y para eso, terminar el Balance 2018 es vital. Esto teniendo en cuenta que, para nuevos convenios de prestaciones, es necesario presentar los números aprobados.