En una tensa sesión, la Legislatura aprobó proyectos que dan "alma" al Parque de la Innovación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Legislatura aprobó hoy la creación del ente público que conducirá el Parque de la Innovación porteño y el sistema que se utilizará para la cesión de los terrenos a las entidades científicas y tecnológica que allí interactúan, dos iniciativas que el oficialismo presentó como el “alma” del polo científico que se levantará en el ex predio del Tiro Federal.



En una sesión que incluyó cruces entre diputados e insultos desde los palcos, el oficialismo y sus aliados parlamentarios hicieron valer su holgada mayoría para dar sanción a las iniciativas que motorizan la concreción del Parque que tiene como objetivo la interacción productiva entre entidades educativas públicas y actores privados.



“Vanguardia”, “cooperación” e “interacción” fueron algunos de los términos utilizados por los diputados de Juntos por el Cambio a la hora de defender ambas propuestas enviadas a la Legislatura por el Jefe de Gobierno porteño; mientras que “estafa” y “negociado” se repitieron en los discursos opositores.



El miembro informante por el oficialismo fue Hernán Reyes, quién recordó que abundan en el mundo parques como el que se promete erigir en el norte de la Ciudad y que esto le permitirá a Buenos Aires “ser vanguardia para poder generar más riqueza y más empleo”.



En una discusión que por momentos tuvo ribetes técnicos, el debate por la conformación del órgano de control del Parque se centró en la preponderancia de los cuatro representantes del Gobierno porteño que, según la oposición, tendrían capacidad de digitar a los cuatro representantes de los privados.



Fue el propio Reyes quien, durante una segunda intervención, afirmó que esa cuestión quedaría saldada en la reglamentación de la ley, algo que María Rosa Muiños (Bloque Peronista) rechazó en la medida en que será entonces el Gobierno quien dicte a los representantes de manera fáctica.



Muiños además fue crítica de todo un trámite parlamentario “carente de las etapas necesarias para las mejores decisiones” y acusando al Ejecutivo de tener poco “respeto” para con los diputados opositores al no ofrecer información necesaria sobre un tema “supuestamente trascendental”.



Por su parte, Gabriel Solano (Frente de Izquierda) no dudó en calificar a la iniciativa como un “negocio” que le servirá a los privados para “aprovecharse de algún beneficio impositivo” y para “apropiarse de investigaciones de la universidad pública”.



El senador electo Mariano Recalde (Unidad Ciudadana) cargó contra el Parque por considerar que no se trata de una discusión sobre “ciencia y tecnología" sino de una "política pública que es la ventas de tierras” que, según sus cálculos, significó la “despatrimonialización y privatización de 140 hectáreas” de espacio público.



Encendida fue la defensa realizada desde del bloque socialista en boca de su presidente, Roy Cortina: “Sorprende muchísimo el tenor de algunos discursos, porque hace algunos días terminaron las elecciones, pero la verdad este es un proyecto imposible no votarlo sobre todo para las grandes tradiciones de la Argentina”.