Encontraron el cuerpo de una mujer y detuvieron a su expareja

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo al "El Gitano", el hombre que descartó el cuerpo de una joven junto a un contenedor de basura en Céspedes al 2900, en el barrio porteño de Colegiales. Fue delatado por las cámaras de seguridad, según dijeron fuentes policiales. Así, en la tarde- noche del martes los efectivos policiales allanaron su casa y la de su madre, que están a metros de donde se desechó el cadáver.

Se trata de la expareja de la víctima, de 50 años, y es el principal sospechoso del caso. Raúl Antonio Devias cayó también por los testimonios de los familiares de la chica muerta. María Lourdes Arangio, de 32 años, llevaba desaparecida desde el 5 de junio. Ella vivía con su mamá y fue la mujer la que se presentó a hacer la denuncia por averiguación de paradero ante la Policía, según publicó Clarín.

Las imágenes de las cámaras de seguridad despejaron las dudas sobre cómo había llegado el cuerpo de la joven, envuelto en frazadas, a la cuadra de Céspedes, entre Zapiola y Conesa en la madrugada de ayer. Los investigadores descubrieron que un hombre había descartado el cadáver pasadas las 5. La investigación derivó en una casa en particular de esa cuadra de Céspedes al 2900.

"A simple vista, el cuerpo no presenta signos de violencia: no tiene disparos, ni cortes, ni golpes, la bolsa que tenía en la cabeza no fue utilizada para asfixiarla. La causa de la muerte se conocerá luego de la autopsia", informaron en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

"Tenía una bolsa cubriéndole el rostro pero se la pusieron para terminar de esconder el cuerpo, no para asfixiarla", confirmó a Télam un perito.

La causa, caratulada como "muerte por causa dudosa de criminalidad", es investigada por el fiscal Jorge Fernández, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 50.