Dos hermanitos sanjuaninos se ganaron la figurita de Lionel Messi en medio de la fiebre que generó el álbum del Mundial Qatar 2022 en todo el país. A solo días de la llegada del álbum a la provincia, dos peques fueron los primeros afortunados en la provincia después de que su mamá les comprara los primeros "paquetitos". Ellos son Luciano y Valentino Cornejo.

Los dos peques sonríen de oreja a oreja y no es para menos, tres días después de que sus papis les compraron el álbum furor del momento, les tocó la figurita que quieren todos, la de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. “Estoy muy feliz. Era imposible resistir la emoción que tenía cuando vi la figurita de Messi dada vuelta en el tercer sobrecito que abrimos con mi hermano”, contó Luchi, el más pequeño de los hermanitos Cornejo.

Los peques Cornejo señalan la figurita más deseada por los argentinos. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

A su lado estaba su hermano mayor, Valentino, quien comentó a DIARIO HUARPE que empezó a saltar de la emoción cuando se dio cuenta de que tenían entre sus manos la figurita más codiciada de todas. “Empezamos a gritar y saltar como locos”, afirmaron mientras enseñan el álbum con algunas figuritas ya pegadas.

Los chicos viven en el Barrio UDAP 3, Luciano tiene 7 años y juega al hockey en el club Bancaria, donde ya varios compañeritos le pidieron el álbum para poder ver de cerca la figura del astro rosarino. Valentino (11) juega al fútbol en Sioux, y al igual que su hermanito, tiene una sonrisa de oreja a oreja que no se conforma con haber conseguido la estampita de Messi. “Ahora queremos llenar el álbum porque otras veces no los pude llenar, aunque es la primera vez que me toca Lío”, relató mientras acomoda en un sobrecito las figuras que ya les tocó repetidas.

El próximo objetivo de los hermanitos Cornejo es llenar el álbum. Imagen Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Ambos cuentan que una vecina del barrio les vendió el álbum y los primeros sobrecitos con figuritas a su mamá Alejandra, quien trata de darle todos los gustos a sus dos peques de la casa. “Una chica que se llama Mercedes le trajo a mi mamá 6 sobrecitos y cuando abrimos el tercero, me di cuenta de que me tocó Messi. La chica también se ha puesto contenta porque nos ha vendido las figuritas, dice que le tenemos que agradecer mucho a ella”, comentó Luchi, mientras sus padres se ríen al escucharlo hablar.

Alejandra y Rolando, los papis de los pequeños, explicaron que estaban emocionados cuando vieron a sus hijos saltando de alegría por la figurita de Messi. “Algunos vecinos se acercaron a preguntar si estábamos bien porque se asustaron por los gritos de emoción que tenían los chicos”, explicó la mamá. “Papá financia y mamá les compra las figuritas. Por suerte conseguimos hace unos días el álbum y ojalá podamos completarlo con los chicos. Sería muy lindo para ellos”, sostuvo.

Además de Messi, los hermanitos tienen la figurita de Lautaro Martínez, entre otras más. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

“Mi primo y mis amigos del Club Bancaria se pusieron contentos cuando se enteraron de que tenía la figurita de Messi. Muchos me querían comprar la figurita, pero ya la tengo pegada en el álbum”, dijo Luchi. Al mismo tiempo, Valentino aseguró que varios amiguitos les hicieron chistes de que les iban a sacar el álbum o que les iban a dar plata, pero ya es tarde, a lo sumo cambiaran figuritas repetidas que ya les haya tocado.

Para finalizar, los chicos contaron que el próximo objetivo que se pusieron es conseguir la figurita de Ángel Di María. “Les vamos a llamar cuando nos toque”, gritó Luchi. Los pequeños coincidieron con el mismo deseo, que Argentina sea campeón en Qatar y que su ídolo Messi haga muchos goles. Aunque el mayor de ellos sorprendió cuando aseveró que también tenía como ídolo a Diego Maradona.