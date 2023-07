El pasado lunes la Policía de San Juan abrió la convocatoria para incorporar a sus filas dos enfermeros. Este jueves se comenzó con la recepción de los currículums de los profesionales que llegaron hasta la Central de Policía en búsqueda de una nueva oportunidad laboral y estabilidad económica. La oferta laborar se repetirá mañana viernes 28 de julio en horario de 9 a 12 horas.

Pese a las bajas temperaturas, pasadas las 9 de la mañana, 15 personas se encontraban frente a una de las oficinas de la Central de Policía haciendo fila al aire libre esperando por entregar su CV. DIARIO HUARPE llegó hasta la dependencia y habló con algunos de los profesionales y todos coincidían en una respuesta: búsqueda de un puesto fijo y estabilidad, algo que los contratos que mantienen con Salud Pública no les da, según manifestaron.

“Busco obtener un puesto seguro porque donde trabajo no es nada seguro. En Salud Pública no hay tantas oportunidades, ahora con el cambio de Gobierno no van a haber nombramientos. Hace más de tres años que trabajo y solo con contrato nada más”, dijo una de las jóvenes que llegó hasta el lugar y prefirió no identificarse.

También hubo profesionales que optaron por esta oportunidad en búsqueda de nuevas experiencias como el caso de Felipe Díaz, quien contó que lleva más de 10 años trabajando en la profesión. “Tengo la dicha de trabajar en algo que me gusta mucho y busco nuevas experiencias, trabajar en la parte servicial”, contó a este medio el enfermero.

Carlos Torres también destacó su interés por pertenecer a las fuerzas y brindar asistencia desde su profesión. “Estoy buscando ingresar a la Policía porque me gusta mucho el servicio, poder estar desde este lado”, mencionó el joven de 30 años que lleva ejerciendo como enfermero desde hace un año en la parte privada.

Por último, María Jesús Balmaceda, una de las primeras en entregar su CV, manifestó que se presentó porque le pareció una buena oportunidad sobre todo pensando en la estabilidad económica y laboral. “Lamentablemente, en este último tiempo no quieren dar cargos, los hospitales no dan nombramientos y con el cambio de Gobierno es una situación que se está haciendo esperar”, dijo la mujer que se sorprendió con la cantidad de colegas.

“Hay gente muy competente”, aseguró mientras destacó que se sintió muy cómoda con la entrevista por parte del personal de las fuerzas. “Muy amenas las chicas, muy cordial la atención”, concluyó la profesional.