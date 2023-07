El Gobierno de San Juan tomó la decisión de echar a un policía porque fue a trabajar manejando un auto mientras estaba alcoholizado. Como si esto no fuera poco, el ex trabajador de la fuerza, tenía el carnet de conducir vencido, no contaba con RTO y volcó antes de llegar a su lugar de trabajo.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, el agente del Cuerpo Seguridad Escalafón General de la Policía que fue despedido se llama Alexis Damián Albarracín. En horas de la madrugada del pasado 28 de marzo del 2020 se trasladaba en su auto particular a tomar servicio en la casilla El Castillito, cuando en Ruta 60 a la altura del Complejo Vela y Remo, cayó a un barranco de unos 10 metros de altura. Pese al accidente sufrido, pudo salir del rodado ileso, y llegó hasta la casilla para avisar lo que había sucedido.

Debido a las condiciones en las que llegó, al efectivo le hicieron un dosaje de alcohol que arrojó un resultado positivo, ya que tenía 1.64 gramos de alcohol en sangre. Según el testimonio de Albarracín, se acostó la noche anterior a las 4 porque había estado en una reunión con amigos y había tomado cerveza. Además, le labraron un acta de infracción porque la licencia de conducir estaba vencida y porque el vehículo no contaba con la Revisión Técnica Obligatoria.

Por este motivo, le iniciaron un sumario administrativo porque se estableció que Albarracín había cometido una falta de carácter grave al poner porque puso en peligro su propia integridad física y la de terceros.

En el caso intervinieron los Servicios Jurídicos de la Policía de San Juan, Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad. Los mismos determinaron la sanción expulsiva de cesantía del agente de la Policía.