Enojo y polémica en un funcionario macrista de San Juan: "Les gusta comerse las eses"

Un funcionario macrista sanjuanino realizó polémicos comentarios en redes sociales luego del triunfo de Alberto Fernández en las PASO 2019, que obtuvo más del 47% de los votos.

Se trata de Ernesto "Tito" García, el titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) en San Juan. "Les gusta la mierda", expresó en su cuenta personal de Facebook. La publicación completa fue la siguiente:

NO AFLOJEMOS #Argentina !

Conclusiones preliminares de las PASO:

1. No les des cloacas, les gusta la mierda

2. No les des seguridad, les gustan los chorros

3. No les des a Bullrich, les gusta la mierda

4. No les des educación, les gusta comerse las eses

5. No les des futuro, les gusta el pasado

#JuntosSomosImparables

#QueSeMetanTodos

#NoVuelvenMas

El posteo trajo varios comentarios críticos. Además tuvo más de 170 reacciones, más de 160 comentarios y fue más de 20 veces compartidas.