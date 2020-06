Enripiarán una de las huellas de las Lagunas de Guanacache

El director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños, confirmó que en una primera etapa se mejorarán 10 kilómetros de huella hasta llegar a uno de los puestos de las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento. Luego, desde ese punto conectarán todos los puestos distribuidos en el lugar.

Vale recordar que esta obra se da en el marco de un histórico reclamo de los pueblos huarpes de las Lagunas de Guanacache que el año pasado cautivó a la opinión pública e impulsó no solamente una campaña de ayuda para los laguneros (Campaña Solidaria “Resistiendo el Olvido Agua y Caminos para Guanacache”), sino también la apertura de una causa en el Juzgado de Paz de Sarmiento mediante la cual se busca hacer respetar los derechos de los pueblos originarios y proteger los ambientales.

Según Magariños, el trabajo se hará por administración, con maquinarias y personal de Vialidad.

Con este camino básico se mejorará el tránsito vehicular por la zona y con ello los camiones municipales podrán abastecer de agua a los puestos con más fluidez (ahora lo hacen cada 15 días); los vehículos de las demás reparticiones involucradas en la causa (OSSE, Hidráulica, EPRE, Recursos Energético, Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud, Ministeiro de Gobierno) podrán hacer sus trabajos sin problema; y los habitantes de la zona podrán entrar y salir al territorio sin inconvenientes.

A la hora de profundizar sobre el trabajo que se va a realizar DIARIO HUARPE consultó a Viviano Zárate, un histórico en la delegación de Vialidad Provincial de Sarmiento, que además fue uno de los impulsores de este proyecto que fue pensado hace más de 15 años.

Zárate explicó que el trabajo se va a hacer por la huella que entra desde calle Lloveras, al este del barrio Lagunas.

Primero las máquinas abrirán una trocha de aproximadamente 5 metros de ancho y luego emparejarán, compactarán y enripiarán.

El camino tendrá una extensión de 10 kilómetros hasta llegar al puesto El Salto de don Francisco Díaz y familia; y desde ahí se harán las interconexiones entre los más de 16 puestos distribuidos en la zona.

Don Francisco Díaz falleció a principios de febrero de este año, a los 74 años. Se murió pidiendo agua y caminos para las Lagunas de Guanacache. El lugar de sus ancestros, el lugar que lo vio nacer, criarse y criar a sus hijos y nietos. Para don Francisco Las Lagunas de Guanacache eran su paraíso terrenal.

A la hora de consultarle sobre los tiempos, las prioridades y los recursos para la obra definitiva, el titular de Vialidad Provincial fue categórico:

“Hoy todos los presupuestos y asignaciones de recursos pasan por la emergencia sanitaria y el Covid-19. Es decir, para el camino final todavía no hay presupuesto porque la obra no está dentro de las prioridades. No obstante eso no significa que podamos seguir desarrollando el proyecto y trabajando en su optimización", concluyó.