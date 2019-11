Enrique Campos nominado por "Roto" a Mejor álbum de Tango en los Grammy Latino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El músico y cantautor Enrique Campos, uno de los nominados por Mejor álbum de Tango por "Roto" en los Grammy Latino, expresó que dicho trabajo, el primero de su carrera, marca en su vida "el final de una etapa desde lo artístico y desde lo emocional".



En entrevista con Télam, Campos reflexionó sobre el título del álbum: "'Roto' viene de encontrarme hecho pedazos en el piso y de reconstruirme hacia una nueva dirección. Es algo positivo, evolutivo, un estado de cambio y crecimiento permanente con el que me identifico, y con el que me siento cómodo y en paz".



"Jamás creí que pudiera tener este recibimiento un primer disco de un género tradicional y poco permeable a nuevas expresiones", confesó el vocalista.



"Roto", de Campos, pugna por el Grammy Latino en el rubro tanguero con "Marrón y Azul" (Daniel Binelli y Nick Danielson), "Atípico" (Bernardo Monk), "Revolucionario" (Quinteto Astor Piazzolla) y "Radiotango" (Pablo Ziegler Chamber Quartet).



El artista, que también es politólogo y gestor cultural, presenta en "Roto" una mirada desprejuiciada: "Mi propuesta artística es lo que soy yo, lo hago desde un lugar auténtico y natural. Soy un pibe gay, que no creció ni se formó escuchando tango, por lo que mi identidad musical no es la más común en el mundo del tango", enfatizó.



Respecto a la escena actual del tango, que es atravesada por el creciente empoderamiento de la mujer y un cuestionamiento a los modos heteronormativos sobre los cuales se construyó, Campos sostuvo: "La pose del machito porteño y fanfarrón ya es parte del pasado".



En ese sentido, el cantautor contribuye a un cambio activo a través de canciones "con todo el amor posible para seguir abriendo el tango a la diversidad y a la evolución. Hay mucha gente sumando en este sentido, y creo que es cuestión de tiempo para que lo heteronormativo del género se termine de derrumbar".



Télam: ¿Hay prejuicios dentro del tango?



Enrique Campos: Sí, por supuesto. En cualquier ámbito de la vida social y laboral existen todavía muchos prejuicios sobre el género, la orientación sexual, la forma de hablar, de moverse, de vestirse, de expresarse... Y el tango estuvo siempre relacionado con el mundo masculino heterosexual.



T: ¿Cómo transformar la mirada que la sociedad tiene del tango?



EC: Como en todo, se logra con gente que ponga el cuerpo y el corazón para mostrar que es posible abordarlo de una manera más personal y actualizada. Y también con espacios de difusión y medios de prensa que den visibilidad a estas nuevas expresiones. Apunto a sumar mi pequeño grano de arena en cualquier ámbito en el que, el hecho de decir que uno es gay por ejemplo, ayude a que otros puedan identificarse y ver que existe muchas maneras de hacer las cosas.



T: ¿Qué encontraste de especial en el tango para sacar tu primer disco?



EC: Encontré un vehículo para expresarme musicalmente, no sólo por la profundidad de sus letras, o los matices variados que se generan en sus melodías, sino también porque es un género que, al igual que el jazz o la lírica, deja un lugar para el intérprete y lo valora.