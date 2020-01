Entre 2015 e 2019 fecharam 24.505 empresas e o setor mais prejudicado foi o das PMEs

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Entre 2015 e 2019 fecharam 24.505 empresas, o qual representou uma contração de 4,3% ao longo destes períodos, em um contexto no qual o setor mais prejudicado foi o das pequenas e médias empresas, segundo números da Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP).



Para o encerramento de dezembro passado, o total de empregadores registrados foi de 544.232 empresas, com uma queda de 2,1% na medição ano a ano. Este retrocesso representou a perda de um total de 11.761 empregadores em comparação com finais de 2018 e quando comparado com dezembro 2015, a contração na quantidade de empresas foi de 4,3%, com 24.505 empregadores menos.



A AFIP, organismo liderado por Mercedes Marcó do Pont, tem previsto divulgar durante o dia de hoje o Diário da Segurança Social, um material que conta com séries estatísticas consolidadas e atualizadas sobre as variáveis mais relevantes da segurança social na Argentina.



Se bem as PMEs foram as mais prejudicadas durante os últimos anos, a problemática de perdas de postos de trabalho foi transversal a todos os setores de atividade e regiões do país.