Entre la satisfacción por lo hecho y el agradecimiento por el reconocimiento

Javier Martínez, Claudio Gabis y Alejandro Medina, los tres músicos que conformaron el influyente trío Manal, coincidieron en mostrarse “orgullosos y satisfechos” al analizar de manera retrospectiva el resultado de su primer disco y el impacto que, incluso hasta hoy, tiene en sus colegas.



“Es un disco muy actual. A veces escucho la radio y pasan alguna canción y me doy cuenta de que suena muy bien”, dijo Medina, quien puntualizó que en el último encuentro del grupo, en 2016, encontró un alto grado de dificultad al tener que rescatar la manera en que interpretaba algunas de esas canciones.



“Si vos querés tocar nota por nota alguno de esos temas te vas a llevar muchas sorpresas”, graficó el bajista, algo en lo cual Gabis concordó al reconocer que aún escucha con “placer y admiración” lo logrado en ese trabajo.



Más allá de aceptar que “uno nunca se queda conforme y siempre quiera hacer una nueva toma de lo grabado” en el momento en que eso ocurre, el guitarrista reconoció que “no pasó mucho tiempo” hasta que valoró lo realizado.



“Yo estaba en un estado de asombro, de estar maravillado. Me sonaba distinto, raro, no me desagradaba para nada. Me sonaba muy nuevo. No se parecía a nada, Eso, por un lado, me desconcertaba y, por otro, me agradaba. Era muy jazzy y tenia una cosa de blues que me gustaba mucho. Era muy interesante y asombroso”, apuntó el baterista y cantante líder.



Las diferencias entre los miembros del grupo aparecieron cuando se posicionaron ante el impacto que hoy en día aún produce el disco.



“El comienzo de algo es muy importante siempre pero la gente se olvida de lo que hicimos después. 'Reunión' es un discazo y no le dan bola. Y las carreras solistas de cada uno, ¿qué?. Lo que hice yo, las cosas que hizo Medina, como 'Hoy no es ayer'. O el disco que hizo Gabis con La Pesada. Hay grandes cosas. Hablar sólo de un primer disco es limitar al artista, como si toda su obra se circunscribiera a una sola cosa”, se quejó Martínez.



En cambio, Gabis aclaró que no le pesa que se destaque siempre ese trabajo inicial, del que destaca su “honestidad”, y que siente “placer” al recordar e interpretar esas canciones en vivo.



“Es lo más valioso que hice en mi vida. Es un disco que para mí es algo totalmente presente. No implica de ninguna manera nostalgia, ni siquiera el deseo de volver a vivir esa época. Es algo que me acompañó a lo largo de mi carrera, siempre con cariño y admiración por lo hecho”, sentenció.



En lo que sí existe coincidencia es en el placer que genera en ellos el reconocimiento por parte de colegas.



“Yo agradezco mucho eso. Me maravilla, me llena de cariño. Es como 20 kilos de miel que me empalagan”, dijo Martínez.



“Orgullo, alegría, satisfacción y gratificación” son las palabras que surgieron de boca de Gabis cuando se le mencionó el lugar que ocupa ese trabajo en sus colegas.



“A mí me genera mucho cariño. Me gusta y me recuerda que el trabajo que hice fue muy importante y lo hice bien”, se emocionó Medina, al hablar de ello.



Y concluyó: “Muchos músicos me dicen que ahí empezaron a tocar el bajo o que empezaron a tocar rock and roll por nosotros. Es bárbaro eso. Lo nuestro le abrió las puertas a muchos y a mí me da un poco de timidez cuando me lo dicen, pero hay que bancársela. Es un orgullo”.