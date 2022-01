Entre llantos, bronca y en plena ola de calor, los vecinos contaron cómo pasaron un día sin luz

Más de 6000 usuarios fueron afectados por cortes de luz en el Gran San Juan y muchos vivieron una verdadera pesadilla durante largas horas. Una muestra son los vecinos del barrio Santa Lucia y Don Pedro que se encuentran indignados por la situación porque pasaron 16 horas sin electricidad y perdieron sus mercaderías o remedios indispensables en su vida cotidiana.

En la mañana del jueves DIARIO HUARPE fue a ver cómo se encontraba la gente de esos lugares, después de haber atravesado casi un día entero sin luz. El panorama general era de angustia y bronca por lo sucedido, ya que el corte del suministro eléctrico duró desde las 15 horas del miércoles hasta las 7 del jueves.

Alicia es vecina del barrio Santa Lucia y tiene un almacén. Ella se encontraba conmocionada y con lágrimas en los ojos por las grandes perdidas económicas que tendrá que afrontar en su comercio.

“Perdí la mercadería de mi avícola y ahora quien nos paga esto”, contó la mujer, a quien todavía le costaba asumir las consecuencias. “No invierten las empresas”, sentenció. Además, contó que en números tuvo una pérdida de entre 30 y 35 mil pesos que le costará recuperar.

Por otro lado, manifestó que su suegra, quien vive cerca de la zona, tiene oxígeno y pudo haber sido afectada seriamente. “Tengo mi suegra que vive en la legua y se maneja con un oxígeno y no sé cómo lo habrá pasado”, dijo.

Una vecina de la zona llamó a Energía San Juan, pero no pudo hacer el reclamo porque no pudo comunicarse con ningún operador. “Anoche dormí en el fondo de mi casa porque era imposible dormir adentro por el calor que hacía”, añadió la ciudadana que prefirió reservar su identidad.

Otro grupo que pasó una jornada infernal fue la familia de Claudia. En este caso, tienen un integrante que depende de oxígeno y, por la falta de electricidad, no pudo dormir en la noche.

“Vivimos un día horrible porque toda la noche hemos estado despiertos por el calor. No tuvimos para tomar agua fresca y estuvimos incomunicados porque los celulares no tenían batería”, expresó la familia de Claudia quienes estaba sentados en la vereda de su casa cuando este medio llegó al barrio.

En el barrio Don Pedro el escenario era similar al anterior, pero como no había energía, también se quedaron sin agua. “Estaba fastidiada de no tener agua para bañarme. Hemos pasado una noche de terror. Yo anoche no he dormido nada, me la he pasado acá y con el calor de las heladeras era un infierno”, declaró Zaira, quien tiene un almacén y agregó que no pudo trabajar el miércoles. “Con el tema del negocio desperdicié una jornada de ventas, pero no tuve pérdidas materiales importantes” continuó.

Zaira llamó a la empresa distribuidora y la atendieron a las 10 de la noche, pero no tuvo una respuesta favorable. “Me dijeron que hubo una falla y no sabían a qué hora iba a volver”, afirmó.

Las temperaturas fueron tan insoportables que algunas personas prefirieron dejar sus casas, pero otros se quedaban por miedo a la inseguridad, de acuerdo a las declaraciones de Zaira.

Sin embargo, las circunstancias han sido peores para la gente que depende de remedios como le pasó a Myriam, quien vive cerca del Barrio Las Moreras y es insulino dependiente. Ella tuvo que tirar todos sus medicamentos porque perdieron la cadena de frío y ahora deberá esperar hasta principio de febrero para recibir una nueva partida de insulina.

La mujer contó que buscará ayuda entre sus allegados, ya que necesita la medicación para vivir y cada caja tiene un costo de $12.000. En su caso llamó al EPRE, dijo que no le dieron ninguna solución y le recomendaron iniciar una acción judicial, algo que, según la santaluceña, pocos pueden hacer por el dinero que requiere contratar a un abogado.