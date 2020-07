Enzo Rupcic, el sanjuanino que triunfa en la Liga Nacional de Básquetbol

El joven basquetbolista sanjuanino Enzo Rupcic se inició a los 4 años en Lanteri y luego pasó a Banco Hispano donde comenzó a creer que era posible ser un jugador de élite como lo es hoy. Juega en Instituto de Córdoba, en la Liga de Desarrollo, pero también sumando minutos en el primer equipo subcampeón de la Liga Nacional que dirige Sebastián Ginóbili.

Rupcic estaba en plena competencia en Córdoba cuando comenzó la pandemia de coronavirus. Allí se encontró solo durante varios meses en su departamento, viendo mucha tele, películas y series para acortar el tiempo y también entrenando con la ayuda virtual del profe de Instituto. Pero no fue hasta mediados de junio cuando se abrió la posibilidad de retornar a las provincias de origen, allí Enzo volvió a San Juan para reencontrarse con su familia que hacía varios meses no veía.

El chico de 22 años y 2,01 metros de altura supo vestir la camiseta de la Selección Argentina. En Salta se jugó el Sudamericano U21 y el jugador de La Gloria formó parte de la albiceleste que disputó el torneo en el 2018 El sanjuanino volvió a ser parte de una selección tras el campeonato del Mundo U19 que se realizó en Grecia en el 2015. Cabe destacar que la camada no tuvo torneos internacionales tras ese certamen y que Rupcic continuó con asistencia perfecta en el seleccionado nacional.

Enzo, uno de los mejores jugadores de la Liga de Desarrollo del país, dialogó con DIARIO HUARPE y contó desde sus inicios hasta la actualidad.

¿Desde que edad empezaste a jugar al básquet y en qué club?

- Empecé a jugar en Lanteri desde los 4 años

¿Quién te llevó a jugar al básquet?

- Nadie me dijo 'vos tenés que jugar al básquet', yo fui porque me gustaba. Así que empecé a ir, me llevaban mis viejos, pero particularmente mi mamá.

¿Alguien de tu familia jugó al básquet anteriormente?

- Mi papá y mi mamá jugaron de chicos, pero lo hacían de hobbie nomás.

¿Si no hubieras elegido el básquet, qué otro deporte te hubiera gustado practicar?

- La verdad nunca me puse a pensar eso, pero el fútbol me gusta bastante. Es más, de chiquito practicaba fútbol y básquet, pero me gustó más el básquet.

¿Tenés algún amigo que te haya dado el básquet?

- Tengo mi grupo de amigos en San Juan, con los que jugué toda mi infancia hasta que me fui a Córdoba y ese grupo de amigos quedó muy marcado.

¿Cuándo estabas en Banco Hispano, soñaste con irte a jugar afuera a un club de Liga Nacional?

- Sí, uno siempre sueña y desea con irse a jugar afuera. Primero soñaba ir a un club de Liga Nacional, sino ir escalón tras escalón.

¿Cómo fue que salió la posibilidad de irte a Instituto?

- Eso surgió con mi entrenador de Banco Hispano, Rodrigo Borguetti, quien tenía conocidos en Córdoba. Así que me llamaron de Instituto para que me fuera a probar, hice la prueba y quedé.

¿Cómo es Sebastián Ginóbili en su rol de entrenador?

- El "Sepo" es muy buen entrenador, pero sobre todo muy buena persona. Es un técnico muy abierto, a quien podés plantearle algo sobre el juego que se lo va a tomar bien. Aparte él te genera mucha confianza. Al "Sepo" también lo tuve en la Selección Sub-19 y ahora me tocó tenerlo en Instituto

¿Lo conociste a Manu Ginóbili en algún momento?

-No tuve la posibilidad de conocerlo personalmente. Sólo lo escuché desde lejos en un partido de liga, porque él fue a ver a Instituto, estaba en la tribuna, pero yo estaba jugando.

¿Tu objetivo en Instituto?

- El principal objetivo sería ganar algo con el club y segundo poder dar mi máximo rendimiento para poder servirle al equipo y para seguir creciendo.

¿Tenés contrato con Instituto hasta cuándo?

- Instituto tiene mis derechos formativos, pero en cuanto al contrato me queda un año más.

¿Hay posibilidades de ir a jugar a otro equipo de la liga o afuera del país?

- Tuve oportunidades de irme a otro equipo, pero prefería quedarme en Instituto porque es un equipo que sé que luchará para intentar lograr estar lo más arriba posible.

¿Soñás con jugar en la Selección Mayor?

- Todo jugador sueña con llegar a vestir la camiseta de la Selección Argentina. Por suerte tuve la posibilidad de integrar los seleccionados formativos y también pude jugar un mundial con la U-19. Y hace dos años jugué el Sudamericano con la Sub-21. Ahora queda como objetivo poder jugar en la mayor.